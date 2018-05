Framgångar i dans

Publicerad onsdag, 16 maj 2018, 11:48 av - Inskickat material

Svenska mästerskapen i dans i Västerås lockade 3.000 dansare från över 43 olika dansskolor som i helgen gjorde upp om medaljerna i Bombardier Arena i Västerås. Sveriges Dansorganisation (SDO) storsatsade och det resulterade i en folkfest fylld av dansglädje!

För Lidköpinsdansare blev det stora framgångar.

Det tävlades i massor av olika dansstilar, disco, hiphop, hiphop battle, slow, engelsk freestyle, konstnärlig dans, ballroom och pardans!

Helens Dansskola representerades utav drygt 50 dansare som gjorde fina prestationer!

Här är några: Emil Rappell, Wilma Rhenström, Olivia Peterson, Viktoria Andersen, Tyra Nitenberg, Rebecca Beale, Felicia Magnevik och William Peterson.

Nedan anges pallplatser samt resultat i SM-klass där svenska mästare korades!

3:a Hiphop Solo Star J4 Isabell Boström

1:a Modernt Formation SM-Klass Vuxna PROJECT 300 – Plan the escape

1:a Modernt Grupp SM-Klass Vuxna PROJECT 300 – We are the ones

1:a Modernt Grupp Brons Junior / Vuxna COOLER COLLECTIVE – Delusion

7:a Modernt Solo SM-Klass Vuxna Jennifer Boström

1:a Modernt Solo Brons Vuxna Clara Karlquist

2:a Jazz Grupp SM-Klass Junior PROJECT 300 – Tainted love

3:a Jazz Grupp Brons Junior/ Vuxna teamHD – Alive

2:a Jazz Grupp Brons Junior / Vuxna teamHD – Say you won’t let go

1:a Jazz Grupp Brons Junior / Vuxna COOLER COLLECTIVE – Word Up

3:a Jazz Duo Brons Vuxna Clara Karlquist & Ella Dalén

2:a Jazz Duo Brons Vuxna Isabell Boström & Jennifer Boström

1:a Jazz Duo Brons Vuxna Elin Hestner-Olsson & Tilde Emilsson

3:a Jazz Solo Guld Junior / Vuxna Tindra Sjökvist

1:a Jazz Solo Guld Junior / Vuxna Liv Freij

1:a Jazz Solo Brons Vuxna Ebba Johansson Qvick

1:a Jazz Solo Brons Barn / Junior Ella Dalén

1:a Show Par Brons Barn Linga Bynke & Selma Hestner-Olsson

2:a Show Solo SM-Klass Junior Sara Wärnå

2:a Show Solo Brons Junior / Vuxna Tilde Emilsson

2:a Show Solo Brons Barn Linga Bynke

2:a Duo Bachata SM Junior Felicia Magnevik & Rebecca Beale

2:a Duo Bachata Brons Barn / Junior Tyra Nitenberg & Viktoria Andersen

3:a Duo Merengue SM Junior Tyra Nitenberg & Viktoria Andersen

2:a Duo Merengue SM Junior Felicia Magnevik & Rebecca Beale

2:a Duo Merengue Guld Barn / Junior / Vuxna Tyra Nitenberg & Viktoria Andersen

3:a Duo Salsa SM Junior Felicia Magnevik & Rebecca Beale

3:a Duo Salsa Brons Junior Olivia Peterson & Wilma Rehnström

1:a Duo Salsa Brons Junior Tyra Nitenberg & Viktoria Andersen

1:a Duo Jive Brons Junior / Vuxna Tyra Nitenberg & Viktoria Andersen

3:a Duo Chacha SM Junior Olivia Peterson & Wilma Rehnström

4:a Duo Chacha SM Junior Olivia Peterson & Wilma Rehnström

2:a Duo Chacha Brons Junior Tyra Nitenberg & Viktoria Andersen

3:a Solo Bachata Brons J Viktoria Svennerlind

3:a Solo Merengue Brons Junior Viktoria Svennerlind

3:a Salsa Par SM Junior William Peterson & Felicia Magnevik

1:a Swing Par SM Vuxna Emil Axelsson & Tina Bengtsson

2:a Swing Par Brons Junior / Vuxna William Peterson & Felicia Magnevik

2:a Bugg Par SM Vuxna Emil Axelsson & Tina Bengtsson

2:a Bugg Par SM Junior William Peterson & Felicia Magnevik

– Angelica Stensson