Gemensamt bibliotekssystem för västra Skaraborg till hösten

Publicerad onsdag, 09 maj 2018, 12:12 av Mikael Ingebäck

Nu är arbetet med implementering av det nya bibliotekssystemet igång igen. Det skall katalogisera och täcka titlarna i hela V6 området.

Under några dagar över påsk stod hela biblioteks-Sverige stilla. Juridiken hade sagt sitt och samarbeten av detta slag verkade omöjliga att kombinera med de nya dataregistreringslagarna, GDPR, över kommungränser. De kommuner som redan hade dessa samarbeten med bibliotekssystem satte andan i halsen. Problemet med personuppgiftslagen fick sin lösning genom att SKL, Sveriges kommuner och landsting, på skärtorsdagen gick in och sa att man får ha dessa register om det finns väl dokumenterade avtal med varje låntagare. I praktiken innebär det för varje person som vill låna på detta sätt att komma in till biblioteket och aktivera sitt kort och godkänna registreringen.

– Det nya systemet kommer lägligt. Avtalet med det gamla systemet är snart till ända och en ny upphandling behövde ändå göras. Nu får vi in allt i samma system på samma gång, Berättar Tobias Bengtsson, Bibliotekschef på Lidköpings kommun.

Diskussionerna om ALS, Automatic library system, började för tre år sedan och innefattade då hela Skaraborg. Efter en närmare granskning av ett gemensamt digitalt bibliotekssystem sett över konstaterades att det mest effektiva vore ett dela området i två delar. För Lidköping handlar det om V6-området, det vill säga ytterligare samarbete mellan Vara, Essunga, Grästorp, Skara, Götene och Lidköping.

– Idén är att invånarna i västra Skaraborg skall kunna få ökad tillgång till titlar och på sikt även får möjlighet att beställa låneböcker hemifrån. Där är vi dock inte i dagsläget utan vi kommer börja med beställningar via telefon eller i biblioteken. Vi vill gärna se att effekten av utlåning står i paritet med den ekonomiska utvecklingen, Säger Tobias Bengtsson, Bibliotekschef på Lidköpings kommun.

Tobias Bengtsson berättar om Helsingborg som slog på stort och genomförde en ny och dyrt gemensamt bibliotekssystem utan att utlåningen för den delen ökade. Bibliotekets verksamhet i Helsingborg är i detta avseende en budbilsfirma och kör böcker kors och tvärs utan att det gett som effekt att fler titlar lånats ut. Dom har till och med tagit in en extern firma för att få hjälp med leveranserna.

I västra Skaraborg kommer dessa försändelser initialt ske, som tidigare, i de gröna backar som får åka med till grannkommunen tillsammans med lab-resultat och andra leveranser som ändå ska dit. Införandet av systemet, som levereras av Book-it, kommer börja i Vara och implementeras i Lidköping i November.

samarbetet ses som en möjlighet till bättre verksamhet för alla. Har exempelvis Lidköping ett projekt kan detta med ökad kommunikation och dialog biblioteken emellan leda till att initiativet får ökad spridning. Specialisering är en annan fråga. Ett bibliotek är kanske väldigt bra på Västgöta-historia och då finns det med det nya systemet ingen anledning till att biblioteken i grannkommunerna har en halvtaskig katalog i ämnet. De kan i stället specialisera sig på annat.