Perfekt väder för Lidköpings kanotister

Martina Wedebrand vinnare i landslagsuttagning

Publicerad tisdag, 08 maj 2018, 09:13 av - Inskickat material

I helgen som gick så avgjordes den första tävlingen i Sverige för säsongen för Lidköpings kanotister. Helgen bjöd på strålande sol och i princip perfekta förhållanden.

Tävlingen var uttagning för både ungdoms-, junior- och seniorlandslag inför sommarens världscuper och mästerskap och Lidköpings kanotister höll sig väl framme i de flesta klasser!

Den visade sig allra längst fram under helgen var Martina Wedebrand (bilden). Martina visade att hårt slit under vintern ger resultat på tävlingsbanan när hon var bästa svenska på alla distanser (200m, 500m och 2500m) under helgen, endast slagen av en finska.

Karin Johansson som är vi är vana att se långt fram i resultatlistorna körde även hon mycket bra och sluta tvåa på alla sina K1 distanser. Karin, som till skillnad från de flesta andra tjejer inte har varit iväg på något vårläger. Utan hon behåller sitt huvudfokus på VM i slutet av augusti.

Lite överraskande slog Johan Lilja till rejält på sträckan K1 200m och slutade på en andra plats. Johan som egentligen har lagt ner sin elitsatsning hade endast ett fåtal träningspass i kanoten innan helgen, men visade att han har en extremt hög lägsta nivå och slog många landslagspaddlare.

Fullständiga resultat hittar ni här – klicka.

– Text Marcus Andersson, Foto: Johan Olsson.