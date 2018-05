Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: Knäcksten, gasogrill, soffa

Publicerad onsdag, 02 maj 2018, 11:37 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Se till att bilden är minst 800 pixlar bred för att kunna förstoras. Uppdateras med nya annonser på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 2 maj

Skänkes

Knäcksten

gratis. Avhämtas i Lidköping.

Tel 0706-01 48 25

1 maj

Säljes

Gasolgrill

Finns Järpås. 500 kr.

Tel. 0705-75 70 15

28 april

Säljes

Rottingmöbler

2 soffor, 4 fåtöljer, 2 glasbord. Dynor ingår. Katt finns i hemmet. Pris: 500:-

27 april

Säljes

Soffa

L 165, H 115, B 70 cm. Behöver renoveras. Pris 200 kr. Finns i Lidköping.

Tel. 0703-70 08 67

26 april

Säljes

TV-Antenn

Triax UHF/LTE Antenn med väggfäste. Pris 200:-

Tel: 0706-11 56 17

25 april

Säljes

Fälgar

4 st alufälgar 17″, suttit 225/45/17 tum på dem. Passar SAAB tom 2009, bultmönster 5/110. Pris 800 kr

Tel: 0738-16 89 98

24 april

Säljes

Kamerautrustning

Kameraväska PRO-line

Blixtaggregat, flera inställningsmöjligheter Optar 7300 AF.

Zoomobjektiv Minolta bajonett 75-300 mm. AF. Macro.

Ge ett bud. Finns i Lundsbrunn

Epostsvar

23 april

Köpes

Dockvagn

Emmaljunga dockvagn 70-tal handtag 79 cm högt eller endast chassi.

Tel 0739-19 23 24

22 april

Säljes

TV-antenn

Triax UHF/LTE TV-antenn med väggfäste. Pris 200:-

Säljes

Plastkrukor

40 st plastkrukor svarta 5 l, övre diameter 20 cm. Nypris 9 kr/st, säljes för 5kr/st.

Tel: 0510-15252 eller 0706-81 18 08.

21 april

Säljes

Armaturer

Armaturer klot o plafonder Tillfälle 20kr st. Bilden är inte klickbar.

Tel 0703-15 14 93

Säljes

Motorsåg

Husqvarna Lantbrukssåg. Modell 44. Nyservad och går mycket bra! Hjälm med hörselskydd ingår. Pris 1.500 kr.

20 april

Säljes

Kruka

8 lit.80 kr. Hämtas i Lidköping. Bilden i denna annons är inte klickbar.

Tel 0733-66 10 38

17 april

Säljes

Köksluckor och lådor

Begagnade köksluckor och lådor av massiv ek samt handtag och gångjärn säljes helt eller i delar, pris efter ö k.

Säljes

Tvättbänk



m 3 plastbackar br 1 m h 90cm pris 500:-

Säljes

Cafebord



m glasskiva 60cm i diam.1 st svart 1st grå 75:-/st

Säljes

Cykel

Cykel i bra skick, handbromshandtag borta. Pris 1000:-

16 april

Säljes

Brevlåda

Välbevarad låsbar brevlåda, pris 200 kr.

Ring 0768-02 42 92.

15 april

Säljes

Hörnsoffa

längd 3,10 x 1,50 m. Höjd 90 cm. Fint skick, säljes på grund av flytt. Pris 3.400 kronor

Tel 0708-69 08 87

12 april

Säljes

Resestrykjärn o Doppvärmare

Pris: 100 kr. Finns i Lidköping. Bilden är inte klickbar till större format.

Tel 0733-661038

10 april

Säljes

Scooter

Jinlun Scooter 125 kubik. Pris: 3.000 kr

6 april

Säljes

Ljuspyramid

100 cm hög Silver. Pris 500kr. Bilden är inte klickbar till större format.

Epost-svar

Säljes

Fälgar

18” fälgar 5. 112 2 1/2jj ET35 4 st fälgar.Suttit på MB 203 -06. Pris 1.750:-

Tel: 0731-42 45 24

3 april

Säljes

Herrcykel

Beg 3vxl. Pris. 400:-