Mötesplatsen – ER anslagstavla – tisdag 1 maj

TISDAG 1 MAJ

Arbetarrörelsens dag

13,30 demonstrationståg med efterföljande möte i Folkets Park. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet arrangerar tillsammans.

Moderaterna

16 Saleby bygdegård: Sten Bergheden om aktuella frågor.

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.00 Mästerdetektiven Sherlock Gnomes, Barntillåten

15.00 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

17.15 Avengers: Infinity War (2D), 11 år

17.15 Blockers, 11 år

19.30 Vår nya fröken, 11 år

20.15 You Were Never Really Here, 15 år

ONSDAG 2 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Lennarts promenadgrupp

12-13,30: Vårbuffé med kött-, kyckling-, fisk- & vegetariska rätter som avslutas med en god efterrätt. Pris: 55 kr/ Pensionär, övriga i sällskap med pensionär: 75 kr.

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

14:00 Malin & Karolina, kökets kockar, informerar och svara på frågor om maten på SeniorCenter

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Tredje mordet, 11 år

11.00 Vår nya fröken, 11 år

18.00 Avengers: Infinity War (2D), 11 år

18.00 The Mercy, 15 år

20.15 Tredje mordet, 11 år

21.00 Avengers: Infinity War (3D), 11 år

TORSDAG 3 MAJ

Hearing om Lidköpings framtid

9-11 Sparbankens Hörsal. Tillväxtrådet arrangerar hearing med politiker och samhällsbyggare om Lidköpings framtid.

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund, kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,60: Folkdans för seniorer. Terminsavslutning

13,30-14: Lättgympa sittande.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Avengers: Infinity War (2D), 11 år

18.00 Bakom masken, 7 år

20.30 Tomb Raider, 11 år

21.00 You Were Never Really Here, 15 år

FREDAG 4 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbuketter.

14-16: Bingo (jämna veckor)

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhusboule

14:00 Annorlunda yrke, Allan Ahlman berättar om sitt yrke som slottsarkitekt på Bohus fästning och Läckö Slott. Fika finns att köpa!

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

Uppdatering kommer

LÖRDAG 5 MAJ

Vårrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

SÖNDAG 6 MAJ

Vårrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Söndagscafé med föreningar som värd

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé! Olika föreningar står för värdskapet

MÅNDAG 7 MAJ

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

15:00-18:00 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa med rytmisk musik

14,30-16: Våffelcafé.

TISDAG 8 MAJ

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

9:30-12:00 SeniorNet, 30 min kostnadsfri rådgivning. Föranmälan krävs, tel. 771288

14:00 Minnesträning, frågesport och klurigheter i små grupper. Fika finns att köpa!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Senior Swing. Våravslutning

10-11,30: Boule

14,30-16: IT-Smart med William Friberg. Kaffe o kaka 24:-. Anm till kontaktcenter 770000.

Torpa Blänkås VA och Bredband ek för.

19 Tolsjö bygdegård: Årsstämma.

ONSDAG 9 MAJ

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Lennarts promenadgrupp

14,30-16: Hjärngympa (ojämna veckor)

TORSDAG 10 MAJ

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

Stängt p g a kristi Himmelfärds dag

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-16: 4-årsjubileum. Bildspel. Tipspromenad, lotteri, rullatorrace (11-12).

12-13,30: Lunch (Pris 55:-/pensionär. Övriga 75:-)

14-15: Musikunderhållning med Kenneth Holmström.

13,30-14: Lättgympa sittande.

FREDAG 11 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbuketter.

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhusboule

9:00-16:30 Marknadsfika! Nybakat fika, smörgåsar, glass och kaffe!

Vårmarknad

9,30 Nya Stadens torg: Invigning av vårmarknad. Arr: stadens Handelsråd.

LÖRDAG 12 MAJ

Hundutställning

Sparbanken Lidköping Arena: Lidköping Nordic Dog Show

SÖNDAG 13 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Söndagscafé med föreningar som värd

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé. Föreningar står för värdskapet.

MÅNDAG 14 MAJ

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

15:00-18:00 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa med rytmisk musik

14,30-16: Våffelcafé.

Drive-In-bingo

18,30 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

TISDAG 15 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Boule

14-15,30 (Jämna veckor) Tisdagsgruppen

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

9:30-12:00 SeniorNet, 30 min kostnadsfri rådgivning. Föranmälan krävs, tel. 771288

ONSDAG 16 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Lennarts promenadgrupp

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Trivselbingo! 5 spel med paus för fika. 20kr/bricka. Vinst till alla!

Lidköpings Tekniska Förening

17 SNA Europe, Fiskaregatan 1: Studiebesök. Begränsat antal deltagare, anmäl senast 10 maj helst via epost, SMS eller ring till 0733-626090. Uppge namn, arbetsgivare.

TORSDAG 17 MAJ

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund, kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

11:45 Sopplunch med bio! Film: ”Det var en gång i Tyskland” Föranmälan krävs tel. 771288

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

13,30-14: Lättgympa sittande.

FREDAG 18 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbuketter.

14-16: Bingo (jämna veckor)

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhusboule

16:30 Pubkväll! Country & Rock med Thomas Landahl & Jonny Jansson. Köket erbjuder Fish & Chips, 50kr inkl. 1 lättöl/Loka, samt kaffe & liten kaka. Föranmälan för mat krävs, tel. 771288.

SÖNDAG 20 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Söndagscafé med föreningar som värd

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé med föreningar som värd

MÅNDAG 21 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Sittande yoga

10,30-11,30: Sittgympa med rytmisk musik

14,30-16: Våffelcafé.

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

15:00-18:00 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

TISDAG 22 MAJ

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

9:30-12:00 SeniorNet, 30 min kostnadsfri rådgivning. Föranmälan krävs, tel. 771288.

16:00 SeniorSingers, vår sång- & musikgrupp, framför vårsånger, vårt café erbjuder räksmörgås! Föranmälan för räksmörgås, tel. 771288.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Boule

14,30: Utflykt till kommunens växthus. OBS föranm senast 18 maj till tel 770000.

Lidköpings AIK

19 Klubblokalen: Årsmöte med info om 50-årsjubileum.

ONSDAG 23 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Lennarts promenadgrupp

14,30-16: Hjärngympa (ojämna veckor)

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

14:00 Daniel Strandroth visar ”Bilder från Lidköping med omnejd” Fika finns att köpa!

Solel – bli din egen el-leverantör

18,30 Stadsbiblioteket: Lyssna på Lars Andrén, energiexpert och författare med mångårig erfarenhet av solenergi, när han berättar hur du kan gå tillväga för att bli din egen el-leverantör med hjälp av solen. Arrangör: Energi- och klimatrådgivaren i Lidköpings Kommun. Fri entré

TORSDAG 24 MAJ

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund, kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:00-12:00 Drop in hos syn- & hörselinstruktör

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

13,30-14: Lättgympa sittande.

14,30-16: Musikcafé med Thomas Landahl och Johnny Jonsson. Kaffe och kaka 24:-

FREDAG 25 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbuketter.

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhusboule

14:00 Filmvisning i våra lokaler, Mats Ljung ” Mett i väla”. Fika finns att köpa!

SÖNDAG 27 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30: Söndagscafé med föreningar som värd

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé med föreningar som värd. Mors dag.

Agape Center

15 Agape Center Kinnegatan 15: Årsmöte

MÅNDAG 28 MAJ

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

15:00-18:00 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa med rytmisk musik

14,30-16: Våffelcafé.

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

TISDAG 29 MAJ

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Boule

14-15,30 (Jämna veckor) Tisdagsgruppen

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Minnesträning, frågesport och klurigheter i små grupper. Fika finns att köpa!

ONSDAG 30 MAJ

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

14:00 Elenor Bengtsson informerar om den kroniska sjukdomen ME. Fika finns att köpa!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30: Lennarts promenadgrupp

14,30-16: Sångstund med Elin och ideella från kyrkan. Kaffe och kaka 24:-

TORSDAG 31 MAJ

SeniorCenter Målaregatan 22, tel. 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund, kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

13,30-14: Lättgympa sittande.

16-18: Danskväll. Paus med räksmörgås och dricka, kaffe och kak. 100:-/person. Förköp av biljetter senast 28 maj.

Klubb Maritim

19: Studiebesök i Micore Plast AB:s nya anläggning Östra Hamnen.

HC Lidköping

19 Klubblokalen: Årsmöte

MÅNDAG 4 JUNI

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

TISDAG 5 JUNI

Studentexamen

15 De la Gardiegymnasiet: Utspring. 16: Parad till Stadsträdgården och slutliga avslutet på gymnasietiden.

SÖNDAG 10 JUNI

Balett på bio

17 Folkets Hus: Coppélia i direktsändning från Bolsjoj.

MÅNDAG 11 JUNI

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

FREDAG 15 JUNI

Militära VM i Thriathlon

Centrala Lidköping: Arr F7 pågår till och med 18 juni.

MÅNDAG 18 JUNI

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

MÅNDAG 25 JUNI

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

LÖRDAG 30 JUNI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

10 Östra Hamnen: Nu blommar englandsnycklar. Utfärden fortsätter till Rådadammen och dess växter. Medtag fika.

MÅNDAG 2 JULI

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

MÅNDAG 9 JULI

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

TORSDAG 12 JULI

Artist i Stadsträdgården

Dinascenen: Chris Kläfford med band

LÖRDAG 14 JULI

Kulturevenemang – Kulturbron

10 Torgbron: flera kulturevenemang.

MÅNDAG 16 JULI

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

LÖRDAG 21 JULI

Kulturevenemang – Kulturbron

10 Torgbron: flera kulturevenemang.

MÅNDAG 23 JULI

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

LÖRDAG 28 JULI

Kulturevenemang – Kulturbron

10 Torgbron: flera kulturevenemang.

MÅNDAG 30 JULI

Drive-In-bingo

19 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

MÅNDAG 6 AUGUSTI

Drive-In-bingo

18,30 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

TISDAG 7 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

Liekors. Tid och plats meddelas senare. Anm till martinbolms@hotmail.com , tfn 070-538 62 37.

FREDAG 10 AUGUSTI

Visfestival

Läckö slott

Diggilo-konsert

19: Villabadet

LÖRDAG 11 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

8 Örnekulla/Nyängen: Slåtter tivd torpet Åselund. Medtag kaffe och vatten, föreningen bjuder på mat.

Visfestival

Läckö slott

MÅNDAG 13 AUGUSTI

Drive-In-bingo

18,30 Gamla Vinninga IP. Kassorna öppnar 17. Arr LAS, LFK och Vinninga AIF.

LÖRDAG 18 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

9 Örnekulla/Nyängen: Höbärgning. Medta kaffe, mat, vatten och handskar. Anmälan till stighakan.pettersson@gmail.com tfn 0510 266 56

Konsert i Stadsträdgården

Tid ej känd: Bo Sundström, sångare i Bo Kaspers orkester, Lisa Henriksson och GWO.

LÖRDAG 1 SEPTEMBER

Naturskyddsföreningen i Lidköping

9 Samling gamla vattentornet för samåkning: Svamp på Hunneberg. Medtag matsäck och svampkorg. Anm kerstinkhhessle@gmail.com tfn 070-428 31 26.

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

Rådalunken

13 Rådåsgården: Flera starttider för olika klasser under eftermiddagen. Arr Lidköpings Vintersportklubb

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

FREDAG 5 OKTOBER

Bomässa

Sparbanken Lidköping Arena

FREDAG 23 NOVEMBER

Show

Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs

TORSDAG 20 DECEMBER

Stjärnklar Jul

Sparbanken Lidköping Arena: Krogshow med flera artister.

