Nu fredas gösen och ålfisket kontrolleras med drönare

Publicerad onsdag, 25 april 2018, 09:24 av Redaktionen

Mellan den 25 april och 25 maj är gösen fredad i Vänerns fredningsområden.

Länsstyrelserna och Kustbevakningen kommer att göra riktad fisketillsyn under denna period. Länsstyrelsen kommer också att testa drönare för att finna illegala ålfiskeredskap.

Fredningsperioden är till för att skydda fisken under sin lekperiod. Under fredningen får inget fiske riktas efter gös inom fredningsområdena. Ålen är akut utrotningshotad och fiske efter ål är förbjudet hela året i hela Vänern. För att fisket ska finnas kvar även i framtiden är det viktigt att alla respekterar gällande regler. Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Reglerna är i korthet:

• Inom fredningsområden är det förbjudet att fiska med nät samt handredskap om fiskemetoden som sådan kräver användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet.

• Om man av misstag fångar en gös skall denna genast återutsättas.

• Fiske efter ål utan särskilt ålfisketillstånd är förbjudet.

• I Byälvens fredningsområde är gösens fredningstid förlängd till den första lördagen i juli kl. 12.00.

För att skydda ålen kommer Länsstyrelsen att göra en riktad tillsynsinsats med hjälp av drönare. Drönaren kan komma att användas i strandnära områden i hela Vänern under maj månad.

Om du fångar fisk som du inte får, eller önskar, behålla är det viktigt att fisken hanteras varsamt. Drilla fisken så kort stund som möjligt och lyft inte upp den ur vattnet. Om du måste ta i fisken använd blöta händer så att du inte skadar fiskens slemskikt.