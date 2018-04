Bästa tiden för vandringar

Flera tusen vandrar ut i naturen i maj

Publicerad måndag, 23 april 2018, 12:47 av Redaktionen

Snart är maj månad här och med det en längtan ut i naturen.

Då anordnas flera vandringar i närområdet som sedan några år tillbaka samarbetar under evenemanget Vandra i Skaraborg. Här kan du välja det som passar dig bäst, i en sammanställning från Destination Läckö-Kinnekulle.

Från den 11 maj och fram till den 27 maj anordnas 8 olika vandringar i Götene, Skara och Mariestad vilka förra året tillsammans lockade ut drygt 6.000 personer till att kombinera rörelse med naturupplevelser i området.

– Att vandringarna anordnas under denna tid är ju just för att det är under denna period som naturen egentligen är som allra vackrast, säger Ulrika Persson, Friluftsfrämjandet Kinnekulle som arrangerar nattvandringen som blivit så populär.

Vandra i Skaraborg inleds i år med den anrika Nattvandringen på Kinnekulle den 11 maj och förutom den så ingår en Pilgrimsvandring med Götene Pastorat samt Tre Kinnemilar på olika platser i Lundsbrunns Vandrarklubbs regi.

Istrums SK deltar med sin mångåriga Vallevandring och Björsäters IF med sin traditionsenliga Kvarnstensvandring.

Sist men inte minst så är Varnhems IF med sin Pilgrimsvandring med Trail Run med i år för första gången.

– Vi har arrangerat vandringen i Varnhem under många år men hittade samarbetet för en tid sedan och ställde frågan om vi fick vara med och mottogs då mycket positivt, trots att arbetet med årets evenemang då redan satts igång, säger Andreas Johansson från Varnhems IF.

Destination Läckö-Kinnekulle är med föreningarna och samordnar arbetet sedan några år tillbaka och hjälper vandringarna att arbeta tillsammans för att sätta alla datum tidigt och marknadsföra sig för att nå fram.

– Vi kan göra vår del av samarbetet så bra tack vare att föreningarna är engagerade och det är jätteroligt att vi samtidigt kan använda Vandra i Skaraborg till att locka människor från andra håll att upptäcka denna del av Skaraborg under den prunkande våren, säger Elin Sjöstedt, Destinationsutvecklare på Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Precis som tidigare år så får deltagarna vid sin första vandring ett startkort och går man bara minst hälften av alla vandringar, det vill säga fyra så är man med och tävlar om flera fina vinster som tacksamt är skänkta av ett flertal sponsorer. Evenemanget får också bidrag från Folkhälsoråden i Götene och Skara.