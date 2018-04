Sten genom sidorutan på körande bil

Publicerad lördag, 21 april 2018, 20:20 av Redaktionen

11:33 Götene: Inbrott i ett sommarboende i Fullösa. Tv, husgeråd och toalettartiklar har stulits. Det är oklart när inbrottet skett och gärningsman saknas.

14:20 Lidköping: En man ringde in till polisen och hävdade att han fått en sten kastad in genom sidorutan på sin bil när han var ute och körde. Han såg ingen vid sidan av vägen men har själv uteslutit stenskott. Mannen uppmanas komma in med bilen till polisen så dom kan upprätta en anmälan under måndagen.