Manifestation mot barnarbete och slaveri.

Publicerad lördag, 21 april 2018, 13:42 av Mikael Ingebäck

Till minne av den 12-åriga pojken Iqbal Masih som mördades i kampen mot barnarbete uppmärksammades kampen för mänskliga rättigheter och mot det barnslaveri som 2018 alltjämt existerar.

Iqbal Masih var en pojke från Pakistan som blev såld som skuldslav till en mattfabrik där han tvingades jobba av sin mammas operation för bara några ören i lön om dagen. Han blev efter sex år befriad av organisationen Skuldslavarnas befrielsefront och reste efter det runt om i världen och talade om barnslaveri. Bland annat var han på besök i Lidköping och fick här många vänner.

Mia Jildenhed, vice ordförande i BLLF Sweden och Lisa Lundmark, BLLF ungdom är arrangörer för Iqbal-dagen. De är frivilligarbetare i kampen för barns rättigheter genom den 350 medlemmar starka organisationen som även har tre samarbetsföreningar i Pakistan.

Endast tolv år gammal blev Iqbal på påskdagen 1995 mördad på sin väg till kyrkan. Han hyllas världen över och är en internationell symbol för vad arbetande barn utsätts för. Han har bidragit stark till att barns rättigheter stärkts och situationen för utsatta barns har förbättrats genom hans insats. För sitt engagemang fick han postumt The World`s Children`s Price for the Rights of the Child år 2000.

Det är alltså BLLF Sweden (Bonded Labour Liberation Front Sweden – Front mot slaveri) som arrangerar Iqbal-dagen för 23:e året i rad. Under dagen kunde allmänheten köpa ballonger för tio kronor. För varje ballong så skänker Sida 90 kronor till projektet.

Dagen inleddes med dans från Independance på Stenportsgatan. Efter följde en kavalkad av musik och sång från Alma Aronsson och Olle Tidblom, körsång från musikskolekörerna och kongolesisk dans ifrån Antoanette Safari.

Årets talare var Fatameh Khavari som varit med och startat Ung i sverige. Det är nätverket som gjorde sig känt genom en 58 dagar lång sittstrejk på Medborgarplatsen i Stockholm förra sommaren. Den syftade till att belysa situationen för de tusentals unga afghaner som fått avslag på sin asylansökan och nu tvingas flytta tillbaka till ett hemland krig och förtryck.

– Jag är här för att inspirera och engagera människor till att organisera sig för förändring. Det är väldigt viktigt att barn får vara barn och slipper utnyttjas utan de rättigheter de flesta kan ta för givet, säger Fatameh Khavari som kom hit från Iran genom familjeåterförening. Hennes bror kom till Sverige som ensamkommande flykting 2015. Några månader senare anlände de övriga i familjen.

Musikskolans körer sjöng om vår, fred och barns rättigheter under ledning av Emil Persson.

Ballongsläpp 2018 med ballonger i nedbrytbart, miljöcertifierat naturgummi.

Det är föreningen BLLF Sweden som arrangerar dagen och insamlade pengar går till projekt mot slavri i Pakistan.