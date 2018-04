Hört på stan: Kvitter

Publicerad fredag, 20 april 2018, 11:50 av Björn Smitterberg

Ja, det är kvitter. Det är ett omfattande väsen på fåglarna de här dagarna.

Visst är det skönt att vakna tidigt!

Redaktören är morgonmänniska.

Det har sina problem. de sena TV-programmen är inget för redaktören. Och detta är även en hälsning till de försäljare av fiberkanaler (eller vad det kallas). Sluta tjata. Jag är nöjd med min ”skogs-TV och dess sju kanaler jag får in på min vanliga bordsantenn för engångspriset på ett par hundralappar. Jag betalar min licens, varför i all sin dar ska jag betala ytterligare bara för att få se TV via fiber? Ja, det finns många kanaler, men jag ser ändå inte på dom.

En annan sak är att redaktören kan lägga sig tidigt – antingen i en bekväm stol eller i sängen – tillsammans med en bok. Ja, just nu är det två böcker som tävlar med varandra.

Därför är Mikael ett bra tillskott på redaktionen. Han är kvällsmänniska.

EU-bidrag?

Det där med att ge EU-bidrag till enstaka projekt men inte till alla. Det är faktiskt att påverka konkurrensen.

För någon vecka sedan fick redaktören ett pressmeddelande från Leader-sekretariatet där det meddelades en del nya stöd till nya projekt. ett av dessa går till en person i Skaratrakten som skall starta musteri.

Inte ett ord nämns om det musteri som sedan något år byggs upp på Kållandsö. Lite omvärldsanalys får man väl ha även om det är EU-medel som delas ut. Lika för alla borde gälla. Utan favoriter. Klarar man inte av att kolla marknaden – då får man avstå ge sitt stöd.

Utekatt?

En ny utekatt har dykt upp i bostadsområdet. Det vill säga att för ägaren är det en utekatt, för andra är det en innekatt som inte bryr sig om var och när den uträttar sina behov. Det är säkert trevlig hemma – men ytterst otrevlig för oss andra. Det är obegripligt att det i Sverige år 2018 är lagligt att ha katt på detta sätt. Skäms på er ni kattägare som låter andra hålla på att göra rent efter er och er katt, och låter oss hålla på att schasa bort katten som ju själv inte begriper något.

Koppeltvång, Ja! Märkning med telnummer, Ja!

Tänk att redaktören blir så förbannad när man vädrar och en katt kommer in. För lite sedan blev redaktören erbjuden att åter bli med boxer. Det var nära – bara redaktörens extremt höga ålder vara ett hinder. Tar man hand om en ung hund är det ett ansvar man tar för 15 år framöver.

Slut på gnället. Nu ska jag bara lyssna på fåglarna i eftermiddag. Såvida inte grannarna köpt bränsle till gräsklipparna…

Redaktören kan berätta en affärshemlighet om Lidköpingsnytt. De första riktigt varma dagarna på våren minskar antalet läsare betydligt. Folk vill naturligtvis göra annat än att titta på en dataskärm. Det är ju sunt.

Vi belönas när man vant sig vid värmen och när vädret blir sämre – då är läsarna tillbaka.

God helg