Mötesplatsen – Er anslagstavla

Publicerad måndag, 16 april 2018, 06:00 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

MÅNDAGEN 16 APRIL

Gamla Heimare

9,30 Folkets Hus: Samling, även damer. Tage Petrusson gästtalare.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Snabba promenaden. Samling utanför SeniorCenter

10,15: Sittande gymnastik, drop in.

15-18: Våffelcafé. 25:-

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10: Invigning av bonadsutställning. Pågår t o m 22 april

– 10,30-11,30: Sittyoga

– 14,30-16: Våffelcafé

SPF-seniorerna Järpåsbygden

14 Mötesplatsen Björkhaga: Månadsmöte med info om tandhälsa.

Lidköpings Folkets Hus-föreningen

18,30: Årsmöte. Folkets Hus

Om kyrkogårdar

18,30 Råda Församlingshem: Temakväll om kyrkogårdars hisstoria och begrvningsskick. Arr Södra Kållands församling.

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.30 Death Wish, 15 år

21.00 Pacific Rim Uprising (2D), 11 år

TISDAG 17 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09-12: Seniornet. 30 min kostnadsfri rådgivning om IT. Föranm krävs.

10,15: Balans/Styrka. Träningspass.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10: Senior swing

– 10-11,30: Inomhusboule

– 14-15,30: Tisdagsgruppen

Besöksnäringsdag

Arr: Destination Läckö Kinnekulle och Campus

Örslösabygdens Pensionärsförening

13 Arenarestaurangen: samling för lunch följt av studiebesök i kommunens växthus.

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsträff. PRO-kören m m

TNJ Damklubb

19 Lokalen Majorsallén: Månadsmöte med bl a vinprovning. Anm senast 13 april till 91625

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

18.00 The Mercy, 15 år

20.15 Ready Player One (2D), 11 år

20.15 The Strangers: Prey at Night, 15 år

ONSDAG 18 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09,30: Sittande yoga 25 platser

10,30: Sittande yoga 25 platser

16,30: PUB-kväll med N´Joy som bjuder på härlig musik och köketer erbjuder pajbuffé, sallasd dryck, kaffe och kaka 50:-. Föranm krävs för mat.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10, 30: Lennarts promenadgrupp

– 14,30-16: Elin och ideella från kyrkan

Samtal om Översiktsplanen

18-20 Stadshusets foajé: Öppet hus för allmänheten som vill informera sig om förslag till översiktsplan för Lidköpings kommun. Politiker och personal på Samhällsbyggnad på plats för samtal.

Paddling vid polcirkeln

18,30: Om kajakturer i Nordnorge och Grönland. Jonas Alexanderson berättar och visar bilder. Stadsbiblioteket. Medarrangör: Friluftsfrämjandet. Fri entré.

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

13.30 Mot solnedgången, 7 år

18.00 Blockers, 11 år

18.00 Saknaden, 11 år

20.15 Death Wish, 15 år

20.45 A Quiet Place, 15 år

TORSDAG 19 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon, pratstund. Smörgås och fika finns att köpa.

10-12: Drop in hos syn- och hörselinsstruktör

10,15: Cirkelträning, drop in

14-15,30: Pröva mattcurling hos Friskis&Svettis i Sockerbruket. Inomhusskor krävs. Kostnadsfritt. Föranmälan från 3 april till SeniorCenter.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10: Folkdans förseniorer

– 14,30-16: Kristina ström berättar om folkhemmets inredning.

SPF Seniorerna Lidköping

15 Restaurang 1934 Sparbanken Lidköping Arena: Månadsmöte. Gäst: Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna

Föreningen Fyren, Spiken

19 Fyren. Årsmöte med spikens Intresse- och andelsförening.

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Konst på bio: Hitler vs Picasso, 130 kr

18.00 Mot solnedgången, 7 år

20.30 Rampage – Big Meets Bigger (2D), 11 år

20.30 Blockers, 11 år

FREDAG 20 APRIL

Trolling fiske – Kinnekulleträffen

Hönsäters hamn

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10,30: Cirkelgym

– 12,45: Utlottning av fredagsbukett

– 14-16: Bingo

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09-16: Polkagrisens dag. Caféet erbjuder bakverk med polkagristema.

10,15: Inomhusboule

14: Butik för hjälpmedel presenterar produkter. Fika finns att köpa.

Kulturlunch på biblioteket

12: Lisen Schill berättar om Selma Lagerlöfs barn-, och ungdomsår. Det går bra att köpa lunch, till exempel på Bookhouse Café. Fri entré

LÖRDAG 21 APRIL

Trolling fiske – Kinnekulleträffen

Hönsäters hamn

Lidköpings Golfklubb

11 Golfbanan Truve: Start för årets säsong.

Lunchmusik i foajén

12-13 Folkets Hus: Kerstin och Niklas Zettervall på sång och gitarr i första akten. Andra och sista akten hör vi unga musikanterna Felicia Andersson på cello, Linda Röhr på oboe och Linda Nilsson på tvärflöjt..

SÖNDAG 22 APRIL

Trolling fiske – Kinnekulleträffen

Hönsäters hamn

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé med Hjärtlung.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 14,30-16: söndagscafé med Lidköpings Bouleklubb

MÅNDAG 23 APRIL

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Hälsovecka med tipspromenader

– 10,30-11,30: Sittgympa

– 14,30-16: Våffelcafé

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Snabba promenaden, start utan för SeniorCenter

10,15: Sittande gymnastik, drop in

15-18: Våffelcafé. 25:-

TISDAG 24 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9-12: Seniornet, 30 minuter kostnadsfri rådgivning inom IT. Föranm krävs.

10,15: Balans/Styrka träning

14,30: Senior Singers, sång- och musikgrupp övar.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Hälsovecka med tipspromenader

– 10-11,30: Senior swing

– 10-11,30: Inomhusboule

-14,30-16: Energimassage

ONSDAG 25 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09,30: Sittande yoga 25 platser

10,30: Sittande yoga 25 platser

14: Trivselbingo. Fem spel med pas för fika. 20:-/bricka. Vinst till alla.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Hälsovecka med tipspromenader

– 10,30-11,30: Lennarts promenadgrupp

– 14,30-16: Må bra av bärdrycker – med Ann-Louise Friberg.

Lidköpingsfilmer på biblioteket

18,30: Calle Borg visar bl a ”Hälsningar från Lidköping 1960” och ”Sista tiden på Rörstrand”.

Vänsjö-Sjöhagen Vägsamfällighet

18,30 Logelokalen Otterstad: Årsmöte.

Härene, Hovby, Kartåsen Fiber & avloppsförening

19 Bygdegården: Årsmöte

TORSDAG 26 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon med pratstund, Fika och smörgås finns att köpa.

10-12: Volontärverksamheten har öppet hus, info om verksamheten samt kaffe med dopp.

10,15: Cirkelträning. Drop in.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Hälsovecka med tipspromenader

– 13,30-14: Lättgympa

– 14,30-16: Musikcafé med Hackspättarna

Föreningen Bolagsrådet

18,30 Närebo: Rådslag och årsmöte.

Bottens vägsamfällighet

18,30 Tolsjö bygdegård: Årsmöte.

Klubb Maritim

19: Månadsmöte i lokalen Målaregatan 8. Erik Engman berättar om hur en befraktning tillgår.

Estetiska programmets treors examenskonsert

19 De la Gardies aula: ”Press & Play”. Avgående elevers slutliga produktion med flera kända hits. Entré 120:- vuxen, 80:- ungdomar och under 7 fritt. Endast swish vid entrén.

FREDAG 27 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Inomhus boule

14: Rune Davidson, skomakare, berättar om sitt liv. Fika att köpa.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Hälsovecka med tipspromenader

– 10,30-11,30: Cirkelgym

– 12,45 utlottning av fredagsbuketten

– 14,30-16: enkel dans med Hilma Klasson och Frida Jones

Dansfest

20 Folkets Park.

LÖRDAG 28 APRIL

Loppis

10-14 Sparbanken Lidköping Arena.

Opera på bio

19: Askungen i direktsändning från Metropolitan.

Estetiska programmets treors examenskonsert

19 De la Gardies aula: ”Press & Play”. Avgående elevers slutliga produktion med flera kända hits. Entré 120:- vuxen, 80:- ungdomar och under 7 fritt. Endast swish vid entrén.

Dansfest

20 Folkets park

SÖNDAG 29 APRIL

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 14,30-16: Söndagscafé med Vinninga PRO

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé medd PRO.

MÅNDAG 30 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10,15: Sittande gymnastik, drop in.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10,30-11,30 Sittgympa

– 14,30-16: Våffelcafé

Valborgsmässofirande

18-20 Sjökanten/Kronocamping: Kören Belcanto sjunger.

Valborgsmässofirande

18 Lilla scenen stadsträdgården: Vårsånger med Stadsmusikkåren och Manskören Harmoni. Vårtalare: Camilla Bender-Larsson.

LÖRDAG 5 MAJ

Vårrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

SÖNDAG 6 MAJ

Vårrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

ONSDAG 23 MAJ

Solel – bli din egen el-leverantör

18,30 Stadsbiblioteket: Lyssna på Lars Andrén, energiexpert och författare med mångårig erfarenhet av solenergi, när han berättar hur du kan gå tillväga för att bli din egen el-leverantör med hjälp av solen. Arrangör: Energi- och klimatrådgivaren i Lidköpings Kommun. Fri entré

TORSDAG 31 MAJ

Klubb Maritim

19: Studiebesök i Micore Plast AB:s nya anläggning Östra Hamnen.

SÖNDAG 10 JUNI

Balett på bio

17 Folkets Hus: Coppélia i direktsändning från Bolsjoj.

FREDAG 15 JUNI

Militära VM i Thriathlon

Centrala Lidköping: Arr F7 pågår till och med 18 juni.

LÖRDAG 30 JUNI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

10 Östra Hamnen: Nu blommar englandsnycklar. Utfärden fortsätter till Rådadammen och dess växter. Medtag fika.

TISDAG 12 JULI

Artist i Stadsträdgården

Dinascenen: Chris Kläfford med band

TISDAG 7 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

Liekors. Tid och plats meddelas senare. Anm till martinbolms@hotmail.com , tfn 070-538 62 37.

FREDAG 10 AUGUSTI

Visfestival

Läckö slott

Diggilo-konsert

19: Villabadet

LÖRDAG 11 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

8 Örnekulla/Nyängen: Slåtter tivd torpet Åselund. Medtag kaffe och vatten, föreningen bjuder på mat.

Visfestival

Läckö slott

LÖRDAG 18 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

9 Örnekulla/Nyängen: Höbärgning. Medta kaffe, mat, vatten och handskar. Anmälan till stighakan.pettersson@gmail.com tfn 0510 266 56

Konsert i Stadsträdgården

Tid ej känd: Bo Sundström, sångare i Bo Kaspers orkester, Lisa Henriksson och GWO.

LÖRDAG 1 SEPTEMBER

Naturskyddsföreningen i Lidköping

9 Samling gamla vattentornet för samåkning: Svamp på Hunneberg. Medtag matsäck och svampkorg. Anm kerstinkhhessle@gmail.com tfn 070-428 31 26.

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

Rådalunken

13 Rådåsgården: Flera starttider för olika klasser under eftermiddagen. Arr Lidköpings Vintersportklubb

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

x

(www.lidkopingsnytt.nu. Lidköping)