Publicerad söndag, 15 april 2018, 09:35 av Redaktionen

Publicerat 15 april

Säljes

Hörnsoffa

längd 3,10 x 1,50 m. Höjd 90 cm. Fint skick, säljes på grund av flytt. Pris 3.400 kronor

Tel 0708-69 08 87

12 april

Säljes

Resestrykjärn o Doppvärmare

Pris: 100 kr. Finns i Lidköping. Bilden är inte klickbar till större format.

Tel 0733-661038

10 april

Säljes

Scooter

Jinlun Scooter 125 kubik. Pris: 3.000 kr

6 april

Säljes

Ljuspyramid

100 cm hög Silver. Pris 500kr. Bilden är inte klickbar till större format.

Epost-svar

Säljes

Fälgar

18” fälgar 5. 112 2 1/2jj ET35 4 st fälgar.Suttit på MB 203 -06. Pris 1.750:-

Tel: 0731-42 45 24

3 april

Säljes

Herrcykel

Beg 3vxl. Pris. 400:-

31 mars

Säljes

Motorsåg

Stiga sp 375 q. Motorsåg Pris 1290:-

Endast två år gammal! Lite körd & nyskick

Epost-svar Klicka

Säljes

Reningsverk till pool Pris 1000:-

Tel. 0731–42 45 24

29 mars

Säles

Barncykel

Pris 500:-

Tel: 0761-84 16 77

Säljes

Inbyggnadsugn

Ugn med varmluft/grill, utdragslåda för plåtar, galler, långpanna och två bakplåtar ingår. B560 x H575. Pris 300:–

28 mars

Skänkes

Soffgrupp

Soffa 3-sits , och 2 fåtöljer bortskänkes.

Säljes

Verktyg

(Bilden är inte klickbar)

Slagborrmaskin DC925

Sticksåg DC330

Spikpistol DC618

Skruvdragare DC742 i låda

Batteriladdare DE9216

6 st batterier DC9096 18V XRP

1 st batteri DE9501 12V 2,6 Ah

3 500 kr för hela paketet.

Tel: 0705-38 61 11

27 mars

Säljes

Tibrokök



Ek, bänkskivor säljes.

25 mars

Säljes

Säng

Ikea Sultan Lade. 200:-

E-posta svar.

Säljes

Takkrona

Kristallkrona 1200:-

E-posta svar.

23 mars

Säljes

Fiskbestick

Nobel. design G. Cyren 8 par finns i Lidköping. 750 kr för allt

21 mars

Säljes

Skrivbord

Stort skrivbord 1000x1800x720. 3 lådor. Pris: 150:-

Ring 0708-33 88 26 (bilden kan inte klickas större)

19 mars

Säljes

Pall

Helt ny Ingolf pall i antikbets. Enbart ihopmonteradPris: 275 kr (nypris 299 kr). Finns i Ågårdsområdet i Lidköping.

18 mars

Säljes

Kajak

Trapper K2 Laxen 530, vävårdad använd i Vänern, med fullständig utrustning såsom bl a västsar stl M 6 L, handskar, dynor, länspump, kapell och bäg, kompass, vagn, takräcke och lasthjälp, förrådsställ. Pris: 9.500:-

Tel: 0707-68 07 44

E-postsvar

Säljes

Videoband

Säljer 54 st. Videoband. Dom flesta är för barn men även band för vuxna. Pris 300 kr för alla!

Tel 0511-375342 eller 0708-829591

Epost klicka

14 mars

Säljes

Musiksystem

Philips HiFi musiksystem Skivspelare, 3 CD växlare, Dubbelkassett, Radio, Klocka/Timer. Pris: 800 kr

Tel: 0703-58 06 56

10 mars

Säljes

Dansbandskort



Ca 150st kort plus dubletter av många. Från 70 talet. Allt eller inget Pris 400 kr

Tel: 0511-37 53 42, 0706-30 83 67

E-post.

