EU pengar till Lidköpings nya reningsanläggning

Publicerad torsdag, 12 april 2018, 09:14 av - Inskickat material

Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub (LIWE LIFE) syftar till att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem genom att demonstrera avancerad avloppsvattenreningsteknik och samtidigt förbättra det nya avloppsreningsverkets resurs- och energieffektivitet. Enligt ett pressmeddelande från Lidköpings kommun kommer projektet att få EU-medel och i centrum står det nya reningsverket som är under projektering.

Vad ska det föreslagna projektet uppnå?

Projektet är utformat för att:

Minska utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra mikroföroreningar från Ängens avloppsverk för att främja ekosystemtjänsterna i recipienterna Lidan och Vänern

Öka resursåtervinningen av näringsämnen, i synnerhet fosfor, genom kretsloppssamarbeten

Öka kunskapen om cirkulära ekonomier och flöden av resurser och ekonomi hos myndigheter, industri och medborgare i hela Europeiska Unionen

Insatserna kompletterar det framtida Ängens avloppsreningsverk i Lidköping för att skapa ett innovationsnav för forskning, utbildning och medborgardialog. Projektet kommer att utmana den traditionella synen på avloppsvattenrening som en serie separata processer genom att introducera konceptet Ett Cirkulärt Avloppsreningssystem som istället sätter cirkulära flöden av energi, resurser och vatten i centrum.

LIWE LIFE avses pågå mellan juli 2018 och juni 2023. Projektets huvudsakliga aktiviteter är investeringar i tre teknologier som skapar förutsättningar att öka regionens resurs- och energiåtervinning samt uppnå framtida utsläppslagkrav på avloppsvatten. De tre teknologierna är:

Fosforåtervinning i form av produktionsteknik för fosforrika gödselgranuler som motsvarar biologiskt konstgödsel. Tekniken finns idag i Nederländerna och Storbritannien men LIWE LIFE är först ut i Sverige. Ozonrening av läkemedelsrester, antibiotika och hormoner i avloppsvatten med en innovativ reaktordesign och effektivt styrsystem. Första generationens ozonrening finns i Schweiz och Tyskland och byggs i Linköping, men LIWE LIFE kommer som europeisk ledare att utveckla andra generationens mer energieffektiva ozonreningsteknik. Skrivfilter för att rena mikroplaster och dess absorberade långlivade organiska föroreningar ur det utgående avloppsvattnet. Tekniken finns på flera platser i Sverige men dess effekt på rening av mikroplaster har tidigare inte testats.

Projektet innehåller också interaktiva aktiviteter för att etablera kretsloppssamarbeten mellan avloppssektorn, jordbruket och livsmedelsindustrin och sprida lärdomarna om Ett Cirkulärt Avloppsreningssystem i hela Europa. En viktig del av projektet är att öka medvetenheten för

avloppsreningssektorns roll i samhället hos Lidköpings medborgare och besökare. Aktiviteterna inkluderar praktiska workshops på det nya verket och konferenser i hela EU, studiebesök, praktik och projektarbeten för grund- och gymnasieskolan. Projektets resultat kommer att mätas i syfte att öka lösningens miljöprestanda och kostnadseffektivitet och sammanfattas i en livscykelanalys.

Ängsbäcken

Som en del av projektet med att bygga det nya avloppsreningsverket kommer Ängsbäcken att anläggas. Ängsbäcken kommer att ta hand om det vatten som kommer från reningsverket och föra det fram till ån Lidan där vattnet i sin tur rinner norrut till Vänern. Ängsbäcken är tänkt att fungera som ett naturområde för lärande, rekreation och naturvård, i nära anslutning till Lidköpings tätort. Lokala aktörer inom skola, omsorg, friluftsliv och integration ska involveras för att säkerställa kunskapsspridning och ökad medvetenhet kring vatten, kretslopp och naturvård.

Varför behövs projektet?

LIWE LIFE bidrar till att motverka tre miljöproblem.

För det första kommer projektet att återanvända 12 ton av den ändliga resursen fosfor per år i en högkvalitativ gödselprodukt jämförbar, vilket bidrar till en minskning på efterfrågan av fosfor, som bryts och bearbetas under energiintensiva former utanför EU.

För det andra kommer inkommande läkemedelsrester reduceras med 80-99 procent (beroende på ämne) i processen. Läkemedelsrester, hormoner och antibiotika som hos fisk skapar hormonstörningar, påverkar fortplantningsförmågan och beteende. För det tredje kommer det nya reningsverket att reducera utsläpp av mikroplaster till 99,5 procent. Mikroplaster och i synnerhet deras innehåll av svårnedbrytbara och skadliga

långlivade organiska föroreningarna misstas av fisk och musslor för föda och skadar på sikt fortplantningsförmågan. Projektet tros ha positiva effekter på den biologiska mångfalden och vattenekosystemtjänster i Lidan och Vänern.

LIWE LIFE utvecklar en överförbar teknisk lösning

på miljöproblemen och skapar därmed EU-mervärde eftersom att unionen inom kort förväntas ge direktiv om införande av ny lagstiftning för fosforåterföring och utsläppskrav på läkemedelsrester och eventuellt mikroplaster.

Lidköpings kommun, som genomför investeringsprojektet i ett nytt avloppsreningsverk, avser att i projektgenomförandefasen samarbeta med Lunds Tekniska Högskola som utvecklar fosforåtervinning samt anställa en doktorand för att genomföra experimentell testdrift på verket.

Kompetenzzentrum Wasser Berlin, ett samarbete mellan Berlins avloppsreningsverk och universitet, är Tysklands främsta expert på effektivisering av ozonrening. Lantbrukarnas riksförbund är en av Sveriges mest inflytelserika kretsloppsförespråkare, även på EU-nivå, och har en stark ställning både lokalt och nationellt hos jordbrukare och livsmedelsproducenter.

LIWE LIFE stöds också av en referensgrupp med medlemmar från bland annat Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Tekniska Verken i Linköping.

LIFE-programmet i Lidköping ansågs lämpligt på grund av projektets miljöfokus, teknikutvecklingspotential, EU-mervärde och överförbarhet av konceptet Ett Cirkulärt Avloppsvattensystem. Den totala projektbudgeten uppskattas till totalt cirka 70 miljoner svenska kronor, varav cirka 25 miljoner medfinansieras från LIFE-programmet.

Efter detta återstår ca 45 miljoner, där cirka 25 miljoner redan finns upptagna i budgeten för Ängens ARV (avloppsreningsverket), och återstående 20 miljoner kommer Lidköpings kommun själva att finansiera. Utöver dessa medel har projektet beviljats ett bidrag på ca 2 miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndigheten.