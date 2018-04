Transformatorerna har kommit

Publicerad lördag, 07 april 2018, 08:48 av Joakim Stegelmeyer

Strax innan klockan åtta idag svängde transporten innehållande två transformatorer till Lidköpings nya mottagningsstation för el av väg 184 och in på flygplatsområdet. Därifrån kördes de på mindre vägar till det nya ställverket för uppställning över helgen. Under helgen kommer sedan förberedelser att göras för att få dem på plats på måndag. Transformatorerna ser inte särskilt stora ut men de väger 104 ton styck. De kommer i princip att fås att glida på plats med hjälp av speciell utrustning.

Transporten av transformatorerna startade redan i söndags kväll (påskdagen) i Ljubljana, Slovenien. Den utfördes av ett kroatiskt transportföretag som körde transformatorerna genom Österrike och Tyskland där de tog färjan till Trelleborg i Sverige. Dit kom de först igår kväll eftersom transporten bara fick köra nattetid i Tyskland och Österrike. Under natten har sedan transformatorerna körts från Trelleborg på E4: an till Jönköping och därifrån via Falköping och Skara till Ekestubben.

Här ses båda ekipagen inne på det nya ställverket i Ekestubben. De väger 160 respektive 170 ton. Den ena står redan i position framför den plats där den skall installeras.