Mötesplatsen – Er anslagstavla

Publicerad torsdag, 05 april 2018, 06:45 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.Välkommen att e-posta ditt meddelande. Skicka till Lidköpingsnytt – klicka här.

TORSDAG 5 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon med pratstund, smörgås och fika finns att köpa.

10,15: Cirkelträning. Drop In.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10-11,30: Folkdans för seniorer

– 13,30-14: Lättgympa

– 14,30-16: IT-smart med William Friberg.

SPF Seniorerna Lidköping

15 Wennerbergsgården: Café 15. Allan Ahlman berättar om att vara slottsarkitekt på Läckö.

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

18.00 Utan nåd, 15 år

20.30 Pacific Rim Uprising (2D), 11 år

20.30 Amatörer (sv. text), 7 år

FREDAG 6 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Inomhusboule

14,30: Dansgruppen Seniorswing har uppvisning. Kanske bjuder den upp? Fika att köpa.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10,30-11,30: Cirkelgym

– 12,45: Utlottning av fredagsbukett

– 14-16: Bingo

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

11.00 The Mercy, 15 år

13.30 Maria Magdalena, 15 år

13.30 I, Tonya, 11 år

18.00 Pacific Rim Uprising (2D), 11 år

18.00 Saknaden, 11 år

18.30 Röda Kvarn Ready Player One (2D), 11 år

20.45 A Quiet Place, 15 år

20.45 Blockers, 11 år

LÖRDAG 7 APRIL

Power Vårmarknad

Sparbanken Lidköping Arena

Danstävling

10 Idrottens Hus: Cuptävling. Arr: Independance Dans Sport Klubb

Författarbesök

13 Stadsbiblioteket: Midhat Ajanović “Ajan”. Ajan kommer att presentera sina böcker som är tillgängliga på svenska samt att berätta om sina ständiga resor från språk till språk. Entré 50 kr. säljs i receptionen från 28 mars.

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.00 Pelle Kanin (sv. tal), 7 år

17.15 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

17.30 Röda Kvarn The Mercy, 15 år

18.00 Pacific Rim Uprising (3D), 11 år

19.30 Ready Player One (2D), 11 år

19.45 Röda Kvarn Tomb Raider, 11 år

20.30 A Quiet Place, 15 år

SÖNDAG 8 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30: Söndagscafé med PRO

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 14,30-16,30: Söndagscafé med dambridgeklubben

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

16.00 Röda Kvarn Grottmannen Dug (sv. tal), 7 år

16.30 Saknaden, 11 år

18.00 Röda Kvarn Ready Player One (2D), 11 år

19.15 Pacific Rim Uprising (2D), 11 år

19.15 Blockers, 11 år

MÅNDAG 9 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10,15: Sittande gymnastik, drop in. Nytt program och ny musik

14: IT-café med surfplatta (android). Info och goda råd.

15-18: Våffelcafé

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10,30-11,30: Sittgympa

– 14,30-16: Våffelcafé

Vinninga PRO

13,30 Tolsjö bygdegård: Månadsträff med underhållning.

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.30 Ready Player One (2D), 11 år

18.30 Tomb Raider, 11 år

TISDAG 10 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

11: SeniorCenter öppnar

14,30: Senior Singers, sång och musikgrupp övar.

16: Spakväll med elever från DlG:s hantverksprogram som erbjuder massage, nagellack, brynplockning m m. Föranm senast 26 mars till tel 771288.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10-11,30: Senior Swing

– 10-11,30: Inomhusboule

SPF Seniorerna Norra Härene-Hovby

14 Norra Härene bygdegård: Möte med vårbuffé, Lars-Erik Nyberg berättar om utvandring till USA. Anm senast 7/4 till 29768.

Kållands Vatten & Avlopp, Bredband

18,30 Parketten: Årsmöte

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

18.00 The Mercy, 15 år

20.15 Pacific Rim Uprising (2D), 11 år

20.15 The Strangers: Prey at Night, 15 år

ONSDAG 11 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09,30: Sittande yoga 25 platser.

10,30: Sittande yoga 25 platser

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10-11,30: Lennarts promenadgrupp

– 14,30-16: Frågestund med hemvårdsteamet

STF Lidköping besöker Trellevarvet

17 Gamla Vattentornet: Samling för samåkning till Trellevarvet, Kållandsö. Medtag kaffekorg. Medlem gratis, övriga 100:-. Anmälan till 0705-26 83 92. Begränsat antal.

Vänermusei Vänner

18,30 Utflykt till årets stipendiat, Sven-Erik Svanberg, Nostalgimuseet Marbogården Norra Kedum. 18,00 Samling för samåkning från Vänermuseet.

Tema trädgård

18,30: Ellen Forsström, initiativtagare till Mötesplats Trädgård, berättar om projektet och hur man bygger upp en trädgård att må bra i. Ellen Forsström är författare till den vackra trädgårdsboken Låt det spira.

Framnäs Hamnförening

18,30 SSW:s lokal: Årsmöte. Fika.

Teater på Folkan

19: Selma Lagerlöfs ”Kejsarn av Portugallien”. Biljettpris 200 kr, bokas på Folkets Hus hemsida.

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

13.30 Saknaden, 11 år

18.00 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

20.15 Ready Player One (2D), 11 år

TORSDAG 12 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon med pratstund, smörgås och fika finns att köpa.

10-12: Volontärverksamheten har öppet hus. Välkommen om du är intresserad. Kaffe med dopp.

10,15: Cirkelträning, Drop in.

11,45: Sopplunch med bio (samarbete Folkets Hus): Tårtgeneralen visas. Föranm från 26 mars.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10-11,30: Folkdans för seniorer

– 13,30-14: Lättgymåa

– 15-17: Gubbaeftermiddag med pizza och öl. Föranm senast 6 april.

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.30 Pacific Rim Uprising (2D), 11 år

18.30 Maria Magdalena, 15 år

21.00 A Quiet Place, 15 år

21.00 Blockers, 11 år

FREDAG 13 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Inomhusboule

14: ”Fredag den 13:e” – Maria Senderi berättar om bakgrund för dagen samt skrock och skrönor från trakten. Fika finns att köpa.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Öppet 10-14

– 10,30-11,30: Cirkelgym

– 12,45: Utlottning av fredagsbukett.

LÖRDAG 14 APRIL

Opera på bio

18,30 Folkets Hus: Lousa Miller i direktsändning från Metropolitan med bl a Plácido Domingo i en av rollerna.

SÖNDAG 15 APRIL

Naturskyddsföreningen i Lidköping

10 Örnekulla: fagning på Oxelbacken. Medtag fika. Samling vid bommen.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé med Röda korset

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 14,30-16,30: Söndagscafé med Lidköpings Bridgeklubb

MÅNDAGEN 16 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Snabba promenaden. Samling utanför SeniorCenter

10,15: Sittande gymnastik, drop in.

15-18: Våffelcafé. 25:-

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10: Invigning av bonadsutställning. Pågår t o m 22 april

– 10,30-11,30: Sittyoga

– 14,30-16: Våffelcafé

Lidköpings Folkets Hus-föreningen

18,30: Årsmöte. Folkets Hus

TISDAG 17 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09-12: Seniornet. 30 min kostnadsfri rådgivning om IT. Föranm krävs.

10,15: Balans/Styrka. Träningspass.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10: Senior swing

– 10-11,30: Inomhusboule

– 14-15,30: Tisdagsgruppen

Besöksnäringsdag

Arr: Destination Läckö Kinnekulle och Campus

ONSDAG 18 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09,30: Sittande yoga 25 platser

10,30: Sittande yoga 25 platser

16,30: PUB-kväll med N´Joy som bjuder på härlig musik och köketer erbjuder pajbuffé, sallasd dryck, kaffe och kaka 50:-. Föranm krävs för mat.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10, 30: Lennarts promenadgrupp

– 14,30-16: Elin och ideella från kyrkan

Paddling vid polcirkeln

18,30: Om kajakturer i Nordnorge och Grönland. Jonas Alexanderson berättar och visar bilder. Stadsbiblioteket. Medarrangör: Friluftsfrämjandet. Fri entré.

TORSDAG 19 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon, pratstund. Smörgås och fika finns att köpa.

10-12: Drop in hos syn- och hörselinsstruktör

10,15: Cirkelträning, drop in

14-15,30: Pröva mattcurling hos Friskis&Svettis i Sockerbruket. Inomhusskor krävs. Kostnadsfritt. Föranmälan från 3 april till SeniorCenter.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10: Folkdans förseniorer

– 14,30-16: Kristina ström berättar om folkhemmets inredning.

Föreningen Fyren, Spiken

19 Fyren. Årsmöte med spikens Intresse- och andelsförening.

FREDAG 20 APRIL

Trolling fiske – Kinnekulleträffen

Hönsäters hamn

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10,30: Cirkelgym

– 12,45: Utlottning av fredagsbukett

– 14-16: Bingo

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09-16: Polkagrisens dag. Caféet erbjuder bakverk med polkagristema.

10,15: Inomhusboule

14: Butik för hjälpmedel presenterar produkter. Fika finns att köpa.

Kulturlunch på biblioteket

12: Lisen Schill berättar om Selma Lagerlöfs barn-, och ungdomsår. Det går bra att köpa lunch, till exempel på Bookhouse Café. Fri entré

LÖRDAG 21 APRIL

Trolling fiske – Kinnekulleträffen

Hönsäters hamn

Lunchmusik i foajén

12-13 Folkets Hus: Kerstin och Niklas Zettervall på sång och gitarr i första akten. Andra och sista akten hör vi unga musikanterna Felicia Andersson på cello, Linda Röhr på oboe och Linda Nilsson på tvärflöjt..

SÖNDAG 22 APRIL

Trolling fiske – Kinnekulleträffen

Hönsäters hamn

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé med Hjärtlung.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 14,30-16: söndagscafé med Lidköpings Bouleklubb

MÅNDAG 23 APRIL

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Hälsovecka med tipspromenader

– 10,30-11,30: Sittgympa

– 14,30-16: Våffelcafé

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Snabba promenaden, start utan för SeniorCenter

10,15: Sittande gymnastik, drop in

15-18: Våffelcafé. 25:-

TISDAG 24 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9-12: Seniornet, 30 minuter kostnadsfri rådgivning inom IT. Föranm krävs.

10,15: Balans/Styrka träning

14,30: Senior Singers, sång- och musikgrupp övar.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Hälsovecka med tipspromenader

– 10-11,30: Senior swing

– 10-11,30: Inomhusboule

-14,30-16: Energimassage

ONSDAG 25 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09,30: Sittande yoga 25 platser

10,30: Sittande yoga 25 platser

14: Trivselbingo. Fem spel med pas för fika. 20:-/bricka. Vinst till alla.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Hälsovecka med tipspromenader

– 10,30-11,30: Lennarts promenadgrupp

– 14,30-16: Må bra av bärdrycker – med Ann-Louise Friberg.

Lidköpingsfilmer på biblioteket

18,30: Calle Borg visar bl a ”Hälsningar från Lidköping 1960” och ”Sista tiden på Rörstrand”.

TORSDAG 26 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon med pratstund, Fika och smörgås finns att köpa.

10-12: Volontärverksamheten har öppet hus, info om verksamheten samt kaffe med dopp.

10,15: Cirkelträning. Drop in.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Hälsovecka med tipspromenader

– 13,30-14: Lättgympa

– 14,30-16: Musikcafé med Hackspättarna

Föreningen Bolagsrådet

18,30 Närebo: Rådslag och årsmöte.

Klubb Maritim

19: Månadsmöte i lokalen Målaregatan 8. Erik Engman berättar om hur en befraktning tillgår.

FREDAG 27 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Inomhus boule

14: Rune Davidson, skomakare, berättar om sitt liv. Fika att köpa.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Hälsovecka med tipspromenader

– 10,30-11,30: Cirkelgym

– 12,45 utlottning av fredagsbuketten

– 14,30-16: enkel dans med Hilma Klasson och Frida Jones

LÖRDAG 28 APRIL

Loppis

10-14 Sparbanken Lidköping Arena.

Opera på bio

19: Askungen i direktsändning från Metropolitan.

SÖNDAG 29 APRIL

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 14,30-16: Söndagscafé med Vinninga PRO

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé medd PRO.

MÅNDAG 30 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10,15: Sittande gymnastik, drop in.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

– 10,30-11,30 Sittgympa

– 14,30-16: Våffelcafé

Valborgsmässofirande

18-20 Sjökanten/Kronocamping: Kören Belcanto sjunger.

LÖRDAG 5 MAJ

Vårrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

SÖNDAG 6 MAJ

Vårrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

ONSDAG 23 MAJ

Solel – bli din egen el-leverantör

18,30 Stadsbiblioteket: Lyssna på Lars Andrén, energiexpert och författare med mångårig erfarenhet av solenergi, när han berättar hur du kan gå tillväga för att bli din egen el-leverantör med hjälp av solen. Arrangör: Energi- och klimatrådgivaren i Lidköpings Kommun. Fri entré

TORSDAG 31 MAJ

Klubb Maritim

19: Studiebesök i Micore Plast AB:s nya anläggning Östra Hamnen.

SÖNDAG 10 JUNI

Balett på bio

17 Folkets Hus: Coppélia i direktsändning från Bolsjoj.

FREDAG 15 JUNI

Militära VM i Thriathlon

Centrala Lidköping: Arr F7 pågår till och med 18 juni.

LÖRDAG 30 JUNI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

10 Östra Hamnen: Nu blommar englandsnycklar. Utfärden fortsätter till Rådadammen och dess växter. Medtag fika.

TISDAG 12 JULI

Artist i Stadsträdgården

Dinascenen: Chris Kläfford med band

TISDAG 7 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

Liekors. Tid och plats meddelas senare. Anm till martinbolms@hotmail.com , tfn 070-538 62 37.

FREDAG 10 AUGUSTI

Visfestival

Läckö slott

Diggilo-konsert

19: Villabadet

LÖRDAG 11 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

8 Örnekulla/Nyängen: Slåtter tivd torpet Åselund. Medtag kaffe och vatten, föreningen bjuder på mat.

Visfestival

Läckö slott

LÖRDAG 18 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

9 Örnekulla/Nyängen: Höbärgning. Medta kaffe, mat, vatten och handskar. Anmälan till stighakan.pettersson@gmail.com tfn 0510 266 56

Konsert i Stadsträdgården

Tid ej känd: Bo Sundström, sångare i Bo Kaspers orkester, kommer till Dinascenen.

LÖRDAG 1 SEPTEMBER

Naturskyddsföreningen i Lidköping

9 Samling gamla vattentornet för samåkning: Svamp på Hunneberg. Medtag matsäck och svampkorg. Anm kerstinkhhessle@gmail.com tfn 070-428 31 26.

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

Rådalunken

13 Rådåsgården: Flera starttider för olika klasser under eftermiddagen. Arr Lidköpings Vintersportklubb

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

x

(www.lidkopingsnytt.nu. Lidköping)