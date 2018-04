Landslagsspelare skrev på för 3 år med Villa

Publicerad tisdag, 03 april 2018, 14:00 av - Inskickat material

Villa Lidköping BK har idag tecknat ett 3-års avtal med landslagsmittfältaren Johan Löfstedt. Det meddelades i ett pressmeddelande i dag och vid en hastigt kallad presskonferens.

Johan Löfstedt som värvas från Vetlanda säger:

– Det känns fantastiskt på många sätt. Vi har haft kontakt under en längre period, tyvärr har det inte passat in tidigare men nu passade det väl in.

– Jag är glad och tacksam över att få denna chansen och det skall bli spännande att få åka ut inför min nya stora hemmapublik. Villa tilltalar mig med ett lag som redan håller en hög nivå, laget är verkligen ett lag och ett starkt kollektiv.

– Spelare och ledare som attraherar mig och mitt mål om att få spela och vinna titlar med de bästa. Jag hoppas att jag skall komma snabbt in i såväl laget som klubben och bidra med det som jag är bra på.

Villas klubbchef & sportchef Jonas Johansson:

– De senaste åren har vi jobbat mycket intensivt med vårt projekt ”från 16 till a-lag” för att därigenom få fram spelare från de egna leden.

Vi har nu lyckats på ett förtjänstfullt sätt inte bara att få upp spelare i våra seniorlag utan också etablera dem som viktiga kuggar i lagbygget.

För herrarnas del har spelare som Martin Karlsson (årets komet), Joel Broberg (årets junior), Ludvig Johansson och William Arvidsson tagit plats i årets trupp.

– Vi tycker nu därför att det är dags att ta nästa steg, rekrytera in spetskompetens utifrån för att få rätt mix och för att förädla och utveckla vårt spel ytterligare till kommande säsonger.

– Med Johan i laget får vi in egenskaper som kompletterar oss med skytte såväl utifrån som på fasta, en pådrivare och en fantastisk playmaker.

Johan och jag har haft kontakt årligen sedan 2009, men det var först nu det passade in i hans livssituation.

– Det känns fantastiskt roligt och spännande att vi nu äntligen skall få se Johan i Villatröjan framöver avslutar Jonas.

Villas tränare Johan Sixtensson:

– Självklart ett otroligt kul nyförvärv.

– I Johan får vi en oerhört lättsam, glad och öppen kille som kommer passa utmärkt in vårt lag och vårt omklädningsrum. Sen är det ju en av Sveriges bästa offensiva spelare med ett väldigt brett register som innefattar det mesta som kvick skridskoåkare, sylvass passningsklubba och en riktigt bra skott från båda hållen. Ska bli väldigt spännande att få se och bli en del av Johans utveckling. Han kommer ha massor att ge oss i vårt driv att ta oss framåt och förhoppningsvis kan vi även utveckla Johan vidare. Detta skall bli jättekul!