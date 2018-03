Tore Sahlström vikarierar med kåseri:

Publicerad torsdag, 29 mars 2018, 12:00 av Tore Sahlström

Eftersom redaktör Smitterberg har tagit ut lite välförtjänt farfarledighet så, blir det ingen fredagskrönika från honom idag. Därför har jag fått den äran att, försöka mantla hans fredagskrivande denna vecka – hoppas jag klarar det någorlunda.

Påsken är för många svenskar förknippat med påsklov, massa ägg och ännu mera lösgodis. Vi frossar i oss ägg – normalt äter svensken i genomsnitt ett halvt ägg(själv föredarar jag ett helt ägg) om dagen eller, knappt 207 ägg om året. Under påskveckan ökar konsumtionen av ägg med det dubbla. Vi svenskar vräker i oss 2000 ton ägg och, under påskaftonskvällen kuliminerar ätandet för då går det åt sex miljoner ägg i timmen. Detta är statistik från branchorganisationen Svenska ägg.

Varför äts det då så mycket ägg vid påsk. Det lär härröra långt tillbaka i tiden då, Sverige var ett katolskt land och, då var det förbud att äta ägg under fastan. När man sedan fick börja äta ägg igen fanns det plötsligt en massa ägg att tillgå då, hönorna hade börjat värpa igen efter vintern

Påsken är ju också julafton för alla smågodisätare. Ett kilo äter vi per person-det lär vara mest i hela världen. De flesta livsmedelaffärerna i Lidköping har på ett smart och strategiskt sätt placerat konfektyrfacken så att, ingen kan missa dem. Extrafyllda och med ett utökat sortiment. Allt för att locka sötsuget hos kunderna. Det är ju bara påsk en gång om året och, jag tänker på Aston Reymers Rivaler landsplåga på 80 talet, – som hette Godis är gott med texten käka aldrig knäck från Barsebäck mm.

Påsken ska ju vara en religiöst-kulturellt präglad högtid men, i den svenska versionen har det blivit årets största godisätarhelg. Nu är det inte bara påsken som vi frossar godis. Det känns som, högtiderna som, vi svenskar frossar i oss godis har blivit rätt många. Helger som halloween, jul, midsommar, fredagsgodis och lördagsgodis – då når konfektyrfrossandet kulmen.

När jag var tonåring på 60-talet så tyckte man att Långfredagen var så bedrövlig ledsamt.

Det var ju den dagen som Jesus korsfästes och tydligen var målet att ha så tråkigt som möjligt denna fredag.

Bio, teatrar och danstillställningar var förbjudna enligt lag fram till 1973. Helst skulle barn inte leka och det ansågs passande att medborgarna bar svarta kläder på denna långa dag.

TV:s nyhetsuppläsare hade mörka kläder i den svart/vita TV-rutan. Det var en så dyster och lååååång dag som, aldrig tycktes ta slut.

Jag har hittat TV- tablån från långfredagen 1968 – alltså 50 år sedan. Fanns bara en kanal då och, programutbudet började på långfredagen med högmässa och, på bästa sändningstid på kvällen sändes en operaföreställning. Sist på kvällen- kan man tänka sig- en långfilm i svartvitt från 1950. Filmen hette Franciscus – Guds gycklare med religiösa förtecken. Innehållet handlade om den helige Franciscus försök att leva ett vanligt liv bortom religionen.

Som tonåring så var denna långfredag rena pesten. Ingen mobil inga datorspel. Jag kommer ihåg att man kunde blänga på testbilden en lång stund-för det här med TV var ju så omvälvande och nytt. Allt var inte bättre förr-åtminstone inte långfredagen.

En annan sak som jag har funderat över är varför man säger Glad Påsk när vi säger God Jul.

Varför är påsken glad när julen är god?

Glad påsk då Jesus korsfästets på långfredagen. Man bör kanske inte ska säga Glad Påsk förrän Påskdagen. Dagen då Jesus sägs ha återuppstått-det är ju då helgen blir en glädjens högtid för de kristna.

Dessutom är påsken en liten konstig högtid tidsmässigt. Den verkar infalla lite när som helst under våren. Förklaringen till detta ligger också tydligen långt tillbaka i tiden. Ända till cirka år 325 under kejsare Konstantins den stores regeringstid bestämdes det att påskdagen skulle infalla den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

Låter krångligt men Ni som redan planerar några års påskar framöver så infaller påskdagen 2019 den 21 april och den 12 april 2020.

Vanligtvis så brukar redaktör Smitterberg dela ut en apelsin och citron varje fredag.

Veckans apelsin går till kommunen som, i det offentliga påskpyntet har bytt bort de färgade fjädrarna i riset till färgglada tygremsor. Fjädrarna som var i riset kunde komma ifrån fåglar som, har växt upp under plågsamma förhållanden.

Vill man vara vitsig kan man säga att, jag tycker att detta byte blir en fjäder i hatten för kommunen. Flera andra orter har i år följt Lidköpings goda tygremserfilosofi i påskriset.

Någon citron har jag inte hittat att dela ut – däremot ett litet nostalgisnyft fick jag när man läste i Lidköpingsnytt att HL-Båtar och Carpart ska jämnas med marken och ge plats för ett mindre höghusområde.

Många är vi inklusive skribenten som, har jobbat på HL-båtar. Jobbade där ett par år och, under bara min tid så var det många roliga episoder som hände där. Därför kommer jag senare under året samla så många f.d. HL-knegare som går för att berätta sina upplevelser om sin tid här. Men nu är det slut på gamla tider – nu går 47:an snart i himlen in.

Nästa fredag är det en helt vanlig fredag och, då får Ni åter läsa Hört på stan med Björn.

God och Glad Påsk önskar jag alla Lidköpingsnytt läsare.

Fotnot: 47:an åsyftar Stenportsgatan 47.

/Tor Sahlström – som även bidragit med bilderna/