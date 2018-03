Statistik över mord och dödligt våld

Publicerad tisdag, 27 mars 2018, 09:51 av Redaktionen

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017.

Anmälda brott

• Under 2017 anmäldes cirka 1,51 miljoner brott, vilket är 4 710 (± 0 %) fler anmälda brott jämfört med året innan.

• Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, vilket förklaras av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes 1 juli 2016. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under året var stöld- och tillgreppsbrott samt skadegörelsebrott.

• De flesta brottstyper inom kategorin Brott mot person minskade, bland annat anmälda misshandelsbrott med 4 370 (− 5 %) till 84 200 brott. De brottstyper där antalet anmälda brott ökade var våldtäkter, med 654 brott (+ 10 %) till 7 370 brott, och sexuellt ofredande med 3 procent till 11 000 anmälda brott.

• Även inom brottskategorin Stöld- och tillgreppsbrott minskade de flesta brottstyper, medan de anmälda bostadsinbrotten ökade till 22 600 anmälda brott (+ 3 %). Ökningen avsåg anmälda lägenhetsinbrott, som ökade till 8 790 brott (+ 9 %), medan anmälda villainbrott minskade till 13 800 brott (− 1 %).

Konstaterade fall av dödligt våld

• År 2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 7 fall jämfört med 2016, då 106 fall kunde konstateras. Antalet fall 2017 är den högsta nivån av konstaterade fall av dödligt våld sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken.

• Under 2017 kunde 16 fall av dödligt våld knytas till händelser med flera dödsoffer, däribland attacken på Drottninggatan i Stockholm där 5 personer föll offer för dödligt våld. År 2016 kunde 8 fall av dödligt våld knytas till 4 händelser.

• År 2017 var offret en kvinna i 27 fall (24 %) och en man i 86 fall (76 %). Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat och andelen män ökat med vardera 3 procentenheter.

• Sedan 2002 har nivån över konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. Fram till 2014 utmärktes utvecklingen av relativt stora årliga variationer kring en nedåtgående trend. De senaste tre åren (2015−2017) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år, och därmed har den tidigare nedåtgående trenden brutits.

• I mer än en tredjedel (35 %) av konstaterade fallen av dödligt våld 2017 användes skjutvapen, vilket är 7 procentenheter högre jämfört med 2016 (28 %). Antalet fall ökade från 30 till 40.

• I förhållande till befolkningsmängden uppgick antalet konstaterade fall av dödligt våld 2017 till 1,12 fall per 100 000 invånare, vilket är samma nivå som 2016. Antalet kvinnor minskade från 0,59 till 0,54 medan antalet män ökade från 1,55 till 1,69 sett till antal offer per 100 000 invånare.

• Omkring 75 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt våld 2017 skedde i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. I region Stockholm noteras i princip en fördubbling av antalet fall jämfört med 2016, en ökning från 26 till 50 konstaterade fall (+ 24 fall). Medan antalet fall nästan halverades i region Syd, från 30 till 17 konstaterade fall (− 13 fall).

Fakta

Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de anmälda brotten. Brå har ett pågående regeringsuppdrag som syftar till att undersöka utvecklingen av utsattheten för sexualbrott. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2019.

Ändamålet med statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är att redovisa nivå och utveckling av de anmälda brott om mord och dråp som konstaterats vara dödligt våld, se definition nedan.

All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.