Jobbsidan i Lidköpingsnytt

Publicerad tisdag, 27 mars 2018, 10:02 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida för jobben är öppen för fri annonsering av dig som söker jobb och de arbetsgivare som vill ha personal.

Sidan uppdateras ofta flera gånger per dag.

Den som vill följa lediga jobb behöver alltså titta lite oftare.

Uppdateringar kan ske flera gånger per vardag.

För att få med din text: Skicka den till Lidköpingsnytt – klicka.

Du kan söka jobb, eller visa lediga tjänster. Tjänsten är kostnadsfri. Skriv kort!

Arbetsgivare: Skriv namnet på ditt företag och vilket yrke det gäller. Glöm inte skicka med nätadress för länkning.

Uppgifterna finns med i en vecka oavsett ansökningstid.

Publicerat 27 mars

Lantmännen Spannmål söker säsongspersonal till skörd Säsongspersonal

Helenagårdens äldreboende söker undersköterska

Lidköpings kommun barn & Skola söker personalkonsult

Majgårdens äldreboende söker undersköterskor

26 mars

Jobba med ditt intresse!! MC-konsult i Lidköping söker tre glada, duktiga & ansvarskännande medarbetare inför motorcykelsäsongen 2018:

– Säsongsarbetare till tillbehörsbutiken – Jobbet består i att hjälpa våra kunder att hitta rätt personlig utrustning till just dem och se till att alla känner sig välkomna. Du behöver ha ordningssinne och kunna hålla många bollar i luften. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom t ex bilindustrin eller klädbutik meriteras. Det är viktigare att du är rätt person än vad du gjort tidigare! A-kort är ett stort plus.

– Säsongsarbetare till mc-försäljningen – Du tar hand om kunderna när de kommer innanför dörren, och stöttar upp mc-säljarna i allt de behöver hjälp med. Du hjälper också till med att hitta utrustning till mc-kunderna och supportar tillbehörsbutiken vid behov. A-kort fodras.

– Säsongsarbetare till MC-försäljningen med goda möjligheter till fortsatt anställning för rätt person. Du jobbar med försäljning och förmedling av motorcyklar.Tidigare säljerfarenhet meriteras, men att du passar in i vårt gäng är viktigare. A-kort fodras.

Mejla din ansökan med personligt brev, CV & bild snarast till frida@mckonsult.se. Tjänsterna tillsätts löpande.

Arla Foods Götene söker semestervikarier

Götene Rehab & fysioterapi söker fysioterapeut

Källby Förskola söker förskollärare

Wänerstedt söker direktris

MK Bussresor söker kundtjänstmedarbetare

Östergård, Vara söker omvårdnadspersonal

Skaraborgs sjukhus Lidköping söker till ortopedavd undersköterska

Lantmännen Reppe söker medarbetare

Humana Assistans Lidköping söker personlig assistent

Anticimex i Lidköping söker säljare

Naturbruksskolan Uddetorp söker i ämnet växtodling yrkeslärare

Skaraborgs sjukhus Lidköping söker till medicinavd underesköterska

Bemanningsföretag, Skara söker sjuksköterska

Husvagns-Svensson söker butikspersonal

Skara Stift, Flämslätt söker kock

Olinsgymnasiet, Skara söker i idrott-hälsa lärare

Bemanningsföretag, Lidköping söker lastbilsförare

Familjestödshemmet Nytida, Skara söker behandlingsassistenter

Skara skolscen söker teaterpedagog

Majgårdens äldreboende söker undersköterska

Närhälsans barnmorskemottagning, Götene söker barnmorska

Paragera AB söker miljökonsulter

Lidköpings kultur- och fritidsförvaltning söker ekonom

23 mars

Skara kommun söker gatuingenjör

Bemanningsföretag söker byggnadskonstruktör

Viasat söker hemförsäljare

Subway söker franchisetagare

Stenportskolan söker slöjdlärare

Stenportskolan söker 1-6-lärare

Sjölunda skola söker mellanstadielärare

Wennerbergskolan söker SVA speciallärare

De la Gardiegymnasiet söker schemaläggare

Brukarkollektivet JAG söker personlig assistent

Abraham Pizzeria söker kock

22 mars

Bemanningsföretag söker för kund i Lidköping sjuksköterska

Björka assistans söker personlig assistent

Rutenhjelms Elektriska söker elektriker

Guldvingens vårdcentral söker underläkare

Vara folkhögskola söker kurator

Räddningstjänsten västra Skaraborg söker säkerhetsamordnare

Götene pastorat söker kantor

Campus Lidköping söker administratör

21 mars

Bemanningsföretag söker för uppgift i Lidköping hissmontör

Lilleskogs skola och Stenhammarskolan söker administratör

Stenportskolan söker musiklärare

Sjölunda skola söker fritidspedagog

Otterstad skola söker fritidspedagog

Ardalaskolan söker fritidspedagog

Skara Frys söker sommavik orderadministratör

Skara Frys söker elektriker

Be Sporty Utbildning söker idrottsinstruktör

Be Sporty Utbildning söker danspedagog

Colasit, Vara söker ventilationsmontör

Colasit, Vara söker servicetekniker

Jula söker HR-generalist

Apoteket Hjärtat, Lidköping söker chef

Rådasand söker ordermottagare

Gustaf E Bil, Lidköping söker kundmottagare/reservdelssäljare

Paroc, Hällekis söker automationselektriker

20 mars

Semper söker produktionsoperatör

Cidan Machinery söker produktionsingenjör

Tempo Järpås söker personal

Bemanningsföretag söker för kundföretag i Lidköping truckförare

F7 Såtenäs söker logistikbefäl

Swerock söker platschef

Swerock söker säljare

Lidköpings kommun söker till gruppbostad stödassistenter

Lidköpings kommun söker till gruppbostad stödpedagoger

Majåkerskolan söker fritidspedagog

