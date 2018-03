Företagarna fick del av utredning om företagandet

Bruttoregionalprodukten låg i Lidköping

Publicerad onsdag, 21 mars 2018, 15:45 av - Inskickat material

Företagarnas VD Günther Mårder besökte på tisdagen Lidköping och höll ett välbesökt och uppskattat frukostmöte.

Under mötet presenterades bl a en undersökning som Företagarna tagit fram om företagandet i Lidköping. Rapporten visar hur Lidköping står sig regionalt och nationellt inom ett antal områden. Mötet avslutades med några tips för ett lyckat företagande.

Rapporten är mycket omfattande och det är ovanligt att en sådan undersökning görs bland småföretagare.

Än en gång visar det att företagarna har svårt hitta personal med rätt kompetens.

Undersökningen visar att vård- och omsorgsyrkena är den klart största gruppen i Lidköpings kommun – 18 procent av arbetskraften.

Den totala näringsverksamheten i Lidköping motsvarar 12 326 miljoner kronor och det är 1,7 procent av bruttoregionprodukten (BRP) i Västra Götalands län. BRP per invånare i Lidköping ligger på 317 tkr per invånare, jämfört med 434 tkr per invånare i länet och 429 tkr i hela Sverige.

/Klicka till rapporten/