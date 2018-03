Polisens 11414 drabbat av telefel

Publicerad tisdag, 20 mars 2018, 16:42 av Redaktionen

Just nu är det svårt att komma fram till flera myndigheter via deras växel. Det berör bland annat Polisens 114 14 och delar av sjukvården. Felet beror på en avgrävd kabel i Västerås. Telia arbetar med felet just nu. Prognos att felet ska vara avhjälpt under kvällen./.