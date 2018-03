Nya medaljer för dansare – guld i debut för Linga

Publicerad tisdag, 20 mars 2018, 11:09 av - Inskickat material

Linga Bynke, hemmahörande i Lidköping, imponerade stort och fick kliva högst upp på pallen i Show solo Brons Barn med sitt nummer ”Bird Gurl”. Stort grattis!

Utöver Lingas fina prestation tog Helens Dansskola hela 14 medaljer! Dessa fördelades som följer;

Modernt Grupp Champion Vuxna

1:a PROJECT 300 – We are the ones

Modernt Solo Brons Junior

1:a Tindra Sjökvist

2:a Tilde Emilsson

3:a Isabelle Boström

Modernt Solo Brons Vuxna

3:a Clara Karlqvist

Show Solo Brons Barn

1:a Linga Bynke

Show solo Brons Junior/Vuxna

2:a Amelia Settergren

Jazz Grupp Brons Junior/Vuxna

1:a PROJECT 300 – And the world was gone

2:a Cooler Collective – Word Up!

3:a TeamHD – Say you won´t let go

Jazz solo Brons Junior

1:a Tindra Sjökvist

2:a Ella Dahlén

Jazz solo Brons Vuxna

1:a Liv Freij

Jazz Solo Guld Junior

1:a Isabell Boström

Jazz Duo Brons Junior/Vuxna

1:a Elin Hestner Olsson & Tilde Emilsson

/Angelica Stensson/