Skara får ridanläggning för 40 miljoner

Publicerad måndag, 19 mars 2018, 16:46 av - Inskickat material

Stallar och ridhus är byggda. Nu ska inredningen på plats och sedan är den nya anläggningen hos Skaraortens Ryttarförening klar att tas i bruk.

– Vi bygger många ridanläggningar, men väldigt få som blir så stora som denna.

En resa som pågått i snart tio år närmar sig sitt slut. På gården Skålltorp öster om Skara har en helt ny anläggning rests. Borta är det gamla stallet med spiltor, liksom det lilla ridhuset från 1970-talet. I stället står där en luftig stallbyggnad med plats för totalt 33 hästar, ett nytt ridhus på 20×60 meter och en ny entrébyggnad med kontor och samlingsutrymmen.

Ett nytt gäststall med 14 boxar har också byggts.

−En viktig skillnad från många andra ridklubbars byggen, är att allt har byggts samtidigt och i en helhet. På andra håll blir det bygge av nytt stall vid ett tillfälle, och bygge av nytt ridhus vid ett helt annat tillfälle, sade Louise Albansson-Brohede från Skara kommun när den nästan färdiga anläggningen visades upp.

Ridskolan har under byggtiden hyrt in sig på annat håll, och Skaraortens Ryttarförening har stora förhoppningar när verksamheten under våren kan komma in på den nya anläggningen.

−Vi vill utveckla verksamheten dagtid, inte bara genom de utbildningar inom häst som vi samarbetar med, utan vi vill också tänka rehab och erbjuda samvaro med hästar. Det finns väldigt många studier som visar hur hälsofrämjande det är att umgås med hästar och andra djur, sade Marina Bengtsson, ordförande i Skaraortens Ryttarförening.

Skara kommun har bidragit med 30 miljoner kronor till bygget av anläggningen. En annan stor bidragsgivare är Sparbanksstiftelsen Skaraborg som gett ett bidrag på 6,5 miljoner kronor.

−Att kommunen går in så stort är ett viktigt signalvärde gentemot andra aktörer inom Axevalla Hästcentrum, däribland Västra Götalandsregionen, som nu gör en storsatsning på närliggande Axevalla travbana, sade Fredrik Nordström (S), kommunalråd i Skara, som gjorde sitt första besök på nybygget sedan byggstarten i augusti.

Skaraortens Ryttarförenings behov av en ny anläggning var en av orsakerna till att samarbetsorganisationen Skara Hästland bildades. Sedan dess har Västra Götalandsregionen beslutat om en storsatsning på hästutbildningar och bygget av ett utbildningscentrum för häst på grannen Axevalla travbana.

−Kan vi sy ihop verksamheten på Skålltorp med det som byggs på Axevalla finns det ingen annan anläggning i Sverige som kan erbjuda liknande förutsättningar, sade Peter Johansson från PNP, som har totalentreprenad på bygget.

I vår flyttar ridskolan tillbaka till Skålltorp, och i sommar blir det ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av det kvarvarande ridhuset. Sedan väntar en pampig invigning.

−Vad bra, då hinner jag träna ordentligt, sade kommunalrådet Fredrik Nordström, som trots att han inte är ryttare har lovat att bjuda på en riduppvisning vid invigningen.

/Pressmeddelande/