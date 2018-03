Mötesplatsen – Er anslagstavla

Publicerad måndag, 19 mars 2018

MÅNDAG 19 MARS

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Snabba promenaden, start utanför SC

10,15: Sittande gymnastik, drop in.

15-18: Våffelcafé. 25:-

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

10,30-11,30: Sittgympa

14,30-16: Våffelcafé

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

18.00 Amatörer (sv. text), 7 år

20.15 Tomb Raider, 11 år

20.15 I, Tonya, 11 år 2 tim

TISDAG 20 MARS

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9-12: SeniorNet, kostnadsfri rådgivning 30 min. Föranmälan.

10,15: Balans och styrka, träningspass sittande på stol och stående bl a med redskap.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

10-11,30: Senior Swing. 20:-

10-11,30: Inomhusboule

14-15,30: Tisdagsgruppen

Om Vänergaleasen Mina

12 Vänermuseet: Lars-Göran Nilsson beröttar om sjösättning av ”Mina”. Entre 40:- Unga fritt.

Lidköpings IS Friidrott

18,30 klubbrummet Framnäs IP: Årsmöte

Teater

19 Esplanadteatern: ”Selmas samlade vrede” om selma Lagerlöf. Med Gören crona och musikduon Cantilena. Biljetter på Turistbyrån

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.30 Tomb Raider, 11 år

18.30 I Am Not a Witch, 11 år

21.00 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

ONSDAG 21 MARS

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9,30: Sittande yoga, 25 platser

10,30: Sittande yoga, 25 platser

15,30: Afternoon Tea, med scones, ostar, marmelader och andra små bakverk. 40:-

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

10,30-11,30: Lennarts promenadgrupp

14-15,30 och 16-17,30: Påskbord. Föranmälan senast 16 mars

Teater

15 Saleby bygdegård: ”Säg Algots, det räcker”. Biljetter: Maria Joelsson 0708-183732. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer.

Poesiprogram

18,30: Tonsättaren Gösta Nystroems liv och musikaliska verksamhet presenteras i ett poetiskt program av och med mångsidiga skådespelaren Jessica Zandén, tillsammans med göteborgspianisten Pia Yngwe. Stadsbiblioteket.

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.30 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

15.30 Phantom Thread, Barntillåten

18.15 Utan nåd, 15 år

18.15 C’est la vie!, Barntillåten

20.45 Tomb Raider, 11 år

20.45 Black Panther, 11 år

TORSDAG 22 MARS

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

8,30: Gubbröra, herrarnas morgon med pratstund och fika finns att köpa.

10,15: Cirkelträning, drop in

14: Prova Mattcurling på Friskis&Svettis i Sockerbruket. Anm från 5 mars, Begränsat antal platser.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

10-11,30: Folkdans för seniorer

13,30-14: Lättgympa

14,30-16: Musiccafé med Vänner.

Ung Företagsamhet – UF

15-20 Sparbanken Lidköping Arena: Mässa för Skaraborgs UF

Mellby-Åsaka Hembygds- och fornminnesförening

18 Mellby Kyrkstuga: Årsmöte.

Lidköpings Vintersportklubb

18,30 Rådåsgården: Årsmöte. Fika.

Klubb Maritim

19: Månadsmöte i lokalen Målaregatan 8. Bengt-Göran Nilsson berättar och visar bilder om norsk varvsindustri.

Lidköpings Schacksällskap

19 Klubblokalen Karlagatan 19: Årsmöte.

Filmer som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Tårtgeneralen (sv. text), Barntillåten

18.00 Jeune femme, 11 år

20.15 The Post, 11 år

20.15 The Shape of Water, 15 år

FREDAG 23 MARS

Tillväxt Lidköping – företagsfrukost

07,30-09 Länsförsäkringar Skaraborg, Lidköping: Företagsfrukost med företagspresentation.

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Inomhusboule

14,30: Plantera din egen påskgrupp. Ta med kruka eller köp här. För 150:- får du tre växter och dekoration samt kaffe och kaka. Föranm senast 21 mars.

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbukett

14-16: Bingo

Kulturlunch

12: Göran Elisson från Västergötlands museum berättar om skulptrisen Agnes de Frumiere. Det går bra att köpa lunch, till exempel på Bookhouse Café

Ung Företagsamhet – UF

9,30-13 Sparbanken Lidköping Arena: Mässa för Skaraborgs UF

SÖNDAG 25 MARS

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé med släktforskarföreningen

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

14,30-16,30: Söndagscafé med Vinninga PRO. Dragspel och sång av Lisbeth Karlström.

MÅNDAG 26 MARS

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: Snabba promenaden, start utanför SC

10,15: Sittande gymnastik, drop in.

15-18: Våffelcafé. 25:-

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

10,30-11,30: Sittgympa

14,30-16: Våffelcafé

Sunnersbergs hembygdsförening

18.30 Årsmöte i Tolsjö bygdegård. I solnedgångens land, film av Bengt Knutsson.

TISDAG 27 MARS

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

10-11,30: Seniorswing 20:-

10-11,30: Inomhusboule

10-16: Klädförsäljning med modevisning 14,30-16. Seniorshoppen.

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9-12: SeniorNet. Kostnadsfri rådgivning under 30 minuter. Föranm.

10-15: Balans och styrka, träningspassa sittande och stående bl a med vissa redskap.

14,30: Seniorsingers, sång- och musikgrupp övar, nya deltagare välkomna.

LOFA-fotbollen

18 Idrottsmuseet: Årsmöte.

Lundsbrunns golfklubb

19 Klubbhuset: Årsmöte

ONSDAG 28 MARS

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

10-11,30: Påskålanering. Föranmälan senast 21 mars

10,30-11,30: Lennarts promenadgrupp

12: Påsklunch. Föranmälan senast 16 mars.

(Hjärngympa utgår)

Temakväll om migration

18,30: Forskaren Fredrik Sunnemark. Migrationen är en av vår tids – och framtids – stora utmaningar för nationell och internationell sammanhållning och samarbete. Stadsbiblioteket. Medarrangörer: FN-föreningen och Studiefrämjandet. Entré 50 kr.

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

TORSDAG 29 MARS

Senior-Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42

Öppet 10-14

10-11,30: Folkdans för seniorer

13,30-14: Lättgympa

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10,15: cirkelträning, drop in.

FREDAG 30 MARS – Långfredag

Långfredagspromenad

14-15 Örslösa IP: Örslösa Damklubbs traditionella promenad. Utklädda barn får överraskning. Tipspromenad och lotteri. Elever i åk 6 säljer fika för skolresa.

LÖRDAG 31 MARS – Påskafton

VM-final i Enduro

Sparbanken Lidköping Arena

Opera på bio

19 Folkets Hus: Mozarts Cosi fan tutte i direktsändning från Metropolitan.

SÖNDAG 1 APRIL – Påskdagen

MÅNDAG 2 APRIL

Jazzkonsert

18: New Orleans Jazz Cats och kornettisten Gwyn Lewis i Hangelösa kyrka. Entré (kontanter). Inget förköp. Samarbete med Källby församling.

ONSDAG 4 APRIL

Varvetmilen

18: Millopp i Lidköping som förberedelse för Göteborgsvarvet

Författarkväll

18,30: Anna Laestadius Larsson har bland annat skrivit den uppskattade romanserien Barnbruden, Pottungen, Räfvhonan och hon har också lång erfarenhet som journalist.. Entré 50 kr.

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

LÖRDAG 7 APRIL

Power Vårmarknad

Sparbanken Lidköping Arena

Danstävling

10 Idrottens Hus: Cuptävling. Arr: Independance Dans Sport Klubb

Författarbesök

13 Stadsbiblioteket: Midhat Ajanović “Ajan”. Ajan kommer att presentera sina böcker som är tillgängliga på svenska samt att berätta om sina ständiga resor från språk till språk. Entré 50 kr. säljs i receptionen från 28 mars.

ONSDAG 11 APRIL

STF Lidköping besöker Trellevarvet

17 Gamla Vattentornet: Samling för samåkning till Trellevarvet, Kållandsö. Medtag kaffekorg. Medlem gratis, övriga 100:-. Anmälan till 0705-26 83 92. Begränsat antal.

Tema trädgård

18,30: Ellen Forsström, initiativtagare till Mötesplats Trädgård, berättar om projektet och hur man bygger upp en trädgård att må bra i. Ellen Forsström är författare till den vackra trädgårdsboken Låt det spira.

LÖRDAG 14 APRIL

Opera på bio

18,30 Folkets Hus: Lousa Miller i direktsändning från Metropolitan med bl a Plácido Domingo i en av rollerna.

SÖNDAG 15 APRIL

Naturskyddsföreningen i Lidköping

10 Örnekulla: fagning på Oxelbacken. Medtag fika. Samling vid bommen.

ONSDAG 18 APRIL

Paddling vid polcirkeln

18,30: Om kajakturer i Nordnorge och Grönland. Jonas Alexanderson berättar och visar bilder. Stadsbiblioteket. Medarrangör: Friluftsfrämjandet. Fri entré.

FREDAG 20 APRIL

Trolling fiske – Kinnekulleträffen

Hönsäters hamn

Kulturlunch på biblioteket

12: Lisen Schill berättar om Selma Lagerlöfs barn-, och ungdomsår. Det går bra att köpa lunch, till exempel på Bookhouse Café. Fri entré

LÖRDAG 21 APRIL

Trolling fiske – Kinnekulleträffen

Hönsäters hamn

Lunchmusik i foajén

12-13 Folkets Hus: Kerstin och Niklas Zettervall på sång och gitarr i första akten. Andra och sista akten hör vi unga musikanterna Felicia Andersson på cello, Linda Röhr på oboe och Linda Nilsson på tvärflöjt..

SÖNDAG 22 APRIL

Trolling fiske – Kinnekulleträffen

Hönsäters hamn

ONSDAG 25 APRIL

Lidköpingsfilmer på biblioteket

18,30: Calle Borg visar bl a ”Hälsningar från Lidköping 1960” och ”Sista tiden på Rörstrand”.

TORSDAG 26 APRIL

Klubb Maritim

19: Månadsmöte i lokalen Målaregatan 8. Erik Engman berättar om hur en befraktning tillgår.

LÖRDAG 28 APRIL

Loppis

10-14 Sparbanken Lidköping Arena.

Opera på bio

19: Askungen i direktsändning från Metropolitan.

LÖRDAG 5 MAJ

Vårrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

SÖNDAG 6 MAJ

Vårrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

ONSDAG 23 MAJ

Solel – bli din egen el-leverantör

18,30 Stadsbiblioteket: Lyssna på Lars Andrén, energiexpert och författare med mångårig erfarenhet av solenergi, när han berättar hur du kan gå tillväga för att bli din egen el-leverantör med hjälp av solen. Arrangör: Energi- och klimatrådgivaren i Lidköpings Kommun. Fri entré

TORSDAG 31 MAJ

Klubb Maritim

19: Studiebesök i Micore Plast AB:s nya anläggning Östra Hamnen.

SÖNDAG 10 JUNI

Balett på bio

17 Folkets Hus: Coppélia i direktsändning från Bolsjoj.

FREDAG 15 JUNI

Militära VM i Thriathlon

Centrala Lidköping: Arr F7 pågår till och med 18 juni.

LÖRDAG 30 JUNI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

10 Östra Hamnen: Nu blommar englandsnycklar. Utfärden fortsätter till Rådadammen och dess växter. Medtag fika.

TISDAG 12 JULI

Artist i Stadsträdgården

Dinascenen: Chris Kläfford med band

TISDAG 7 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

Liekors. Tid och plats meddelas senare. Anm till martinbolms@hotmail.com , tfn 070-538 62 37.

FREDAG 10 AUGUSTI

Visfestival

Läckö slott

Diggilo-konsert

19: Villabadet

LÖRDAG 11 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

8 Örnekulla/Nyängen: Slåtter tivd torpet Åselund. Medtag kaffe och vatten, föreningen bjuder på mat.

Visfestival

Läckö slott

LÖRDAG 18 AUGUSTI

Naturskyddsföreningen i Lidköping

9 Örenkulla/Nyängen: Höbärgning. Medta kaffe, mat, vatten och handskar. Anmälan till stighakan.pettersson@gmail.com tfn 0510 266 56

LÖRDAG 1 SEPTEMBER

Naturskyddsföreningen i Lidköping

9 Samling gamla vattentornet för samåkning: Svamp på Hunneberg. Medtag matsäck och svampkorg. Anm kerstinkhhessle@gmail.com tfn 070-428 31 26.

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

Rådalunken

13 Rådåsgården: Flera starttider för olika klasser under eftermiddagen. Arr Lidköpings Vintersportklubb

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

