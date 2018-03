Regeringen vill se mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper

Publicerad lördag, 17 mars 2018, 12:57 av Redaktionen

En promemoria skickas på remiss med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att insamling i eller vid bostadsfastigheter blir huvudregel.

Regeringen vill göra det lättare för alla att agera miljövänligt i vardagen. Regeringens ambition är att avfall i så hög grad som möjligt ska utnyttjas som en resurs och materialåtervinnas där så är lämpligt. Genom att samla insamlingsansvaret hos producenterna och förtydliga kraven kommer servicen förbättras och bostadsnära insamling (även kallad fastighetsnära insamling) bli ny norm.

− Vi vet att fler sorterar sitt avfall när det blir lätt att göra lätt. Nu gör vi bostadsnära insamling till huvudregel. Då blir det också mer avfall som kan återvinnas, säger miljöminister Karolina Skog.

Nu förtydligas att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Under ett sådant system får kommunerna samla in förpackningsavfall och returpapper endast om de har avtal med det tillståndspliktiga systemet. Bedömningen är att även under ett sådant tillståndssystem kommer det fortfarande finnas olika entreprenörer, båda privata och kommunala, som verkar. Kommunernas roll är alltså fortsatt viktig och samråd ska alltid ske med dem, även i planeringsstadiet av insamlingssystemet.

Det nya systemet kommer också ge bättre tillgång till uppföljning. Det ska införas en anmälningsplikt till Naturvårdsverket som också får möjlighet att ge sanktioner. Med dessa förändringar får Naturvårdsverket verktyg för tillsyn av insamlingen.

Reglerna för förpackningars utformning ska också förtydligas. Detta ska ge smartare förpackningar och i längden mindre förpackningsavfall. Bland annat begränsas användningen av onödiga förpackningar.

− Vi måste kunna återvinna smartare och då är förpackningsdesignen viktig. Vi förbättrar denna genom tydligare regler. Dessutom får producenterna genom förtydligat ansvar starkare incitament att själva förbättra designen, säger miljöminister Karolina Skog.

Mycket förpackningsavfall uppstår utanför bostaden och leder ofta till nedskräpning. Producenterna har ansvaret även för dessa förpackningar. Populära friluftsmiljöer behöver få bättre service. En del av förslaget fastslår att insamling ska ske även på välbesökta stränder, parker och andra offentliga miljöer, så att var och en enklare kan ta sitt personliga ansvar.

Från och med 1 april 2025 ska insamlingssystemen transportera bort hushållens returpapper och förpackningsavfall av de vanligast förekommande materialen från alla bostadsfastigheter. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas gradvis till 2025, med start 2021 då 60 procent av alla bostadsfastigheter omfattas. Då ska alla bostadsfastigheter omfattas om det inte är oskäligt till exempel med hänsyn till hur fastigheten är utformad eller var den ligger. En begränsning i dessa krav finns också för skrymmande förpackningar och förpackningar av material som inte är så vanliga. För dessa krävs särskilda insamlingsplatser.

Förslagen skickas på remiss till berörda aktörer måndagen den 19 mars. Regeringen avser därefter fatta beslut om ändringarna.

