Ytterligare bandyspelare i Hall of Fame

Publicerad torsdag, 15 mars 2018, 10:10 av Redaktionen

Fem profiler invalda i sjunde selektionen

Svensk bandy Hall of Fame instiftades i mars 2012. I årets selektion har juryn valt in Gunnar Hyttse, Jan ”Habo” Johansson, Leif Fredblad, Mats Carlsson och Per Togner.

GUNNAR HYTTSE

Fyrfaldig skyttekung och en av 30-talets stora bandyartister, som älskade att underhålla publiken med sina dribblingar och genomåkningar. Kallades ”kungen” av både åskådare och medspelare. Fick kröna sin långa och framgångsrika karriär i Västerås SK med ett SM-guld 1942.

JAN ”HABO” JOHANSSON

Jan ”Habo Johansson var en härlig fighter, spelklok, snabb och målfarlig. Därtill en gentleman på och utanför isen. ”Habo” var en fin representant för den kommun vars namn han bar med heder under en lång bandykarriär.

LEIF FREDBLAD

Hammarbys Leffe Fredblad var en skarpskytt av rang. Han kunde skjuta från båda hållen och i flykten. Han var en mästare i att täcka bollen och därigenom en framstående dribbler. Leffe är definitivt en av landets främsta centrar genom tiderna.

MATS CARLSSON

Mats ”Hemliga Carlssons” skyttekonst kom som en chock för ryssarna 1981 i Chabarovsk. Ingen i det ryska landslaget visste att han på hemmaplan kallades för Dunder-Mats. Förbundskaptenen Håkan Sundin hade förbjudit Mats att skjuta i landskamperna mot Sovjet i januari. När VM var över hade Mats gjort åtta mål, flest av alla svenskar.

PER TOGNER

Lirarnas lirare: Pelle Togner. En gudabenådad tekniker, boll-lekare och publikmagnet som kunde göra det svåra enkelt – men också det enkla svårt. Var under några magiska februaridagar 1981 med om att skriva historia långt borta i Chabarovsk med det första historiska VM-guldet. Fostrad i Nässjö. Sedan sju SM-finaler med Boltic. Jodå: Pelle vann alla.

Årets invalda bandyprofiler kommer att hyllas under lördagens Bandygala på Uppsala slott.

Tidigare invalda i Bandyns Hall of Fame:

Sune Almkvist,

2. Torsten Tegnér,

3. Sven ”Sleven” Säfwenberg,

4. Ejnar Ask,

5. Pontus Widén,

6. Nils ”Nicke” Bergström,

7. Olle Sääw,

8. Ulf Fredin,

9. Bernt ”Bempa” Ericsson,

10. Ola Johansson och 11. Jonas Claesson,

12. Bosse Nilsson,

13. Björn Swartswe,

14. Sören Boström,

15. Bengt ”Pinnen” Ramström,

16. Gunnar Galin,

17. Ann Elefalk,

18. Göran Sedvall,

19. Håkan Sundin,

20. Hans Elis Johansson,

21. Gösta ”Snoddas” Nordgren,

22. Lennart Backman,

23. Curt Einarsson,

24. Mikael Arvidsson,

25. Stefan Karlsson,

26. Hilding ”Moggli” Gustafsson,

27. Sven Karlsson,

28. Torbjörn Ek,

29. Anna-Karin Olsson,

30. Ola Fredricson,

31. Arne Argus,

32. Ove Eidhagen,

33. Jan-Erik Flink,

34. Lars ”Knatten” Olsson,

35. Mikael Forsell.

Hall of Fame-juryn består av journalisterna Claes-G Bengtsson, Bo Hansson, Lasse Sandlin, Göran Söderlund och Lars Östling.