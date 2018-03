Veckans nya företag

Publicerad onsdag, 14 mars 2018, 12:22 av Björn Smitterberg

Lidköpingsnytt presenterar veckovis de nya företag som registrerats vid Bolagsverket och som har säte i västra Skaraborg.

/Klicka här för att se tidigare veckor./

Rapporten kommer numer tidigast på onsdagar eller torsdagar och gäller då den tidigare veckans uppgifter.

Lidköping

Hjömar AB

har bildats med adress Stenportsgatan 87 för att äga och förvalta fastigheter.

Styrelse är Lars Ulrik Joakim Svensson, Lidköping.

Jona Konsult AB

har bildats med adress Trässberg Skattegården 3 för att bedriva konsultverksamhet in företagsorganisation, handel med värdepapper samt träning av hästar.

Styrelse är Harry Fredrik Broberg, Trässberg.

Looknice

har bildats som enskild firma av Ulf Jan Sixten Bjuggmark, Söne, för att importera och tillverka smycken samt försäljning på internet och marknader.

Ninushi Marketing

har bildats med adress Navenshöjd 1 i Lidköping för att bedriva digital marknadsförening, utbildningar och digital produktion.

Elinors Måleri

har bildats av Elinor Pettersson, Skofteby i Norra Härene. Firman arbetar med måleriuppdrag.

Dimetea AB

har bildats på Nordtorpsvägen 4 för att bedriva restaurangverksamhet.

Styrelse är Linda Youssef, Lidköping.

Vara

Strandholm consulting AB

har bildats med adress Skogsvägen 1 för att bedriva konsultverksamhet inom IT och marknadsföring.

Styrelse är Karl Erik Martin Strandholm, Vara.

SA Bemanning och Uthyrning AB

har bildats med adress Stenhaga Gård för att sälja bemanningstjänster, hyra ut arbetsredskap inom bygg m m.

Styrelse är Bengt Josef Svante Andersson, Längjum.

MS Vitvaruinstallation AB

har bildats på Jungavägen 26 i Kvänum för att installera vitvaror.

Styrelse är Mohammad Yasin, Kvänum.

Götene

K Hätting Konsult AB

har bildats med adress Lagervägen 6 i Källby för att bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranscherna.

Styrelse är Kenneth Bengt Hätting, Källby.

Kliniken Skaraborg AB

har bildats med adress Linnégatan 10 för att erbjuda sköntesvård, tandblekning, friskvård, taktilmassage och samtalsterapi.

Styrelse är Sara Kitty Viktoria Hall, Kinne-Vedum, som är ordförande, samt Jessica Maria Christina Sköld, Lidköping.

Shape of the New Sun HB

har bildats med adress Myråsen Stymne 2 i Lundsbrunn, för att producera och sälja musik m m, samt artistisk verksamhet.

Bolagsmän är Lars Håkan Tommy Holmström, Myråsen, Bror Johan Thomas Kihlberg, Råbäck, Ivan Mikael Persic, Falköping, och Tomas Gabriel Persic, Skara.

Grästorp

D Petterssons Elteknik

har bildats som enskild firma av Daniel Erik Lennart Pettersson, Grästorp Holmen 1, för att utföra uppdrag med elinstallationer, energieffektivisering och personaluthyrning.

Skara

Brimec Consulting AB

har bildats av med adress Kvarnliden 10 i skara för att erbjuda processstöd för verktygsmaskiner, reparation av verktygsmaskiner m m.

Styrelse är Göran Anders Bristav, Skara.

SandoKost Café AB

har bildats med adress Södra vägen 1 i Axvall för att driva café med enkla maträtter.*

Styrelse är Walid Ahmed Mohamed el Sandoby, Axvall.