Stort körprojekt i S:t Nicolai i helgen

Ellingtons Sacred Concerts med storband, körer och solist

Publicerad onsdag, 14 mars 2018, 11:02 av Redaktionen

Nya Stadens Storband spelar i helgen i S:t Nicolai kyrka då det tillsammans med sopransolisten Margareta Bengtson och två körer framför Duke Ellingtons kända musik ur Sacred Concerts.

Konserterna ges på lördag och söndag kväll i S:t Nicolai kyrka och initiativtagare till dem är körledarna Christina Hedlund och Ewa Hermansson tillsammans med storbandsledaren Roger Forslund och Lidköpings konsertförening.

– Jag och Roger från storbandet har länge pratat om ett samarbete och valet föll på Ellingtons fantastiska musik, säger Christina Hedlund och fortsätter.

– För att matcha storbandet bjöd jag in skövdekören S:ta Helena vokalensemble och tillsammans med vår kör S:t Nicolai Vocalis blir det nu både volym och svängigt i de härliga jazzlåtarna.

Programmet In the name of freedom bär budskap om medmänsklighet och icke-våld och förutom sångerna ur Sacred Concerts kommer välkänd ellingtonmusik som Take the A train och In a Mellow Tone att spelas.

Sopransolist är välkända Margareta Bengtson, frilansande sångerska som tillsammans med storband, symfoniorkestrar och jazzmusiker som Peter Asplund, Nils Lindberg, och Jan Lundgren ständigt är skivaktuell. Hon startade den internationellt välkända vokalgruppen The Real Group redan 1984 men Margareta lämnade gruppen 2007 för att bland annat sjunga mer jazz.

Sacred Concerts leds av Johannes Landgren, dirigent, organist och musikforskare från Göteborg. Han är en ofta anlitad Ellingtonkännare och har tidigare framfört Ellingtons musik med bla Sandviken Big Band. Förutom ett flertal TV-, radio- och CD-inspelningar har han också turnerat i Europa, USA och Ryssland.

Nya Stadens Storband från Lidköping leds sedan starten 1985 av Roger Forslund och man har tidigare samarbetat med gästartister som Gunhild Carling, Samuel Ljungblahd, Ole Børud, Frank Ådahl, Johan Stengård och Nils Landgren. Det är första gången man spelar med körerna men både S:ta Helena Vokalensemble och S:t Nicolai Vocalis har stor erfarenhet av konsertverksamhet i olika genrer och tillsammans ges konserterna även i Skövde och Falköping senare i vår.