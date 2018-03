Planförslag som visar hur Lidköping ska utvecklas

Publicerad onsdag, 14 mars 2018, 14:08 av Mikael Ingebäck

Hur ska Lidköping använda sina marker, stränder, gator, bostadsområden och platser för företag?

Lidköpings nya dokument för att reglera det som kallas den fysiska miljön är nu ute på utställning. Vem som helst kan lägga sig i planerna.

Alla kommuner i Sverige måste enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell överiktsplan (ÖP).

Lidköpings nu gällande översiktsplan är från 2003 och är in många avseenden förlegad. Även om den ligger till grund för den nya så har den i stora delar fullföljt sitt syfte. Det gäller i första hand ny lagstiftning, miljö och de gamla områdena för utbyggnad som nu är genomförda och nya saker behöver tillföras.

Den nya översiktsplanen samlar ihop tidigare dokument till ett enhetligt.

Som exempel ligger dispositionsplaner för samhällen kvar ända sedan 70-talet. Dessa skall tillsammans med fördjupade översiktsplaner över specifika områden bakas in i detta nya dokument. Det gäller även tilläggen för vindbruksplan och strandnära lägen.

Det är en arbetsgrupp under ledning av planarkitekten Bengt-Göran Nilsson som bedrivit det arbete som omfattar såväl samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (SBN AU) som kommunala tjänstemän och konsult.

– Vårt uppdrag är ju att skapa förutsättningarna för att Lidköping skall kunna utvecklas på ett hållbart och bra sätt. Det är kanske svårast och viktigast i ett långt perspektiv, säger Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt som leder arbetet med den nya översiktsplanen.

Arbetet med översiktsplanen har pågått sedan 2014 och den avslutande fasen innan beslut är granskningsskedet där utställningarna ingår. Just nu alltså.

Om ingen överklagar eller någon annan större förändring behöver göras går planen till kommunfullmäktige i höst.

Efter ett omfattande arbete med samråd, med många besök i lokaler runt om i kommunen, har förvaltningen arbetat in för planen relevanta synpunkter och förslag i den nya översiktsplanen. I den pågående utställningen har allmänheten ytterligare en chans att tycka till innan dokumentet går till beslut i fullmäktige.

Översiktsplanens tre delar.

Den första delen, Strategi och användning, tar upp visioner, mål och strategier för att visa kommunens viljeinriktning med tydliga inslag av politiska ambitioner som finns i arbetet med att utveckla, använda och bevara stad och landsbygd. Det finns detaljerade kartor för hur översiktsplanen visar hur olika områden skall användas i framtiden.

Den tar också upp regler, bestämmelser och rekommendationer om hur kommunens förvaltningar och nämnder skall förhålla sig i olika frågor om förändring av mark- och vatten i och med nybyggnad och planläggning.

Den andra delen, konsekvenser, tar upp effekterna av översiktsplanen. Det är de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av arbetet som redovisas för att kunna en så hållbar utveckling som möjligt för kommunen. En avstämning av förslaget görs också för att kunna möta lokala, regionala och nationella miljömål.

Hänsyn är den tredje delen och tar upp de frågor som kan vara av allmänhetens intresse gällande översiktsplanen. Infrastruktur, befolkning, kultur- och fritid, näringsliv och hälsa är exempel på de ämnen som redovisas i delens olika avsnitt.

Grunden för kommunens arbete med översiktsplanen är den vision som anger kommunens mål för 2030:

– Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst 45 000 lidköpingsbor. – Lidköpings kommun är en mötesplats som har fördubblat antal besökare.

– Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköpings kommun och kommunikationer så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Lidköping som centralort och de tolv samhällena

Lidköpings stad är fortsättningsvis kommunens motor och kommer behöva utvecklas ytterligare för att möta visionen om ökad befolkning. Kommunen kommer behöva 3.500 nya boenden varav 3.000 av dessa behöver byggas i stan.

Samtidigt avser planen att hålla nybyggnationen inom en gräns på fem kilometer från centrum. Det anses vara det avstånd inom vilket invånare väljer att cykla till jobb eller fritidsaktivitet.

Planen ger också uttryck för den sociala aspekten av byggnation och avser ett mer diversifierat boende. Den förhindrar likriktning med exempelvis stora områden med bara villor. Dessa tomter tar dessutom för stor plats och gör det allt svårare att bygga inom femkilometers-radien.

– Det är bra att det byggs så mycket som det gör för efterfrågan är stor. Kommunen måste också fortsätta arbetet för att nå målen genom att möta entreprenörerna. För när allt kommer omkring så är det ju inte vi som bygger det är ju marknaden, säger Måns Werner, förvaltningschef på Samhällsbyggnad, när han står framför de tre nya skyskraporna på Lidåker.

Alla samhällen finns representerade i översiktsplanen men fyra av dessa anses strategiskt viktiga. Det är Filsbäck, Järpås, Vinninga och Mellby som i egenskap av sina lägen och kommunikationsmöjligheter anses särskilt lämpliga för utbyggnad. De övriga har vad som i planen omnämns som beredskap för byggnation.

Det är också tänkt att verksamhetsområden skall följa bostadsbyggandet. Dels är det viktigt att skapa förutsättningar för att locka hit kommersiella intressen med möjlighet till nya jobb och dels för att kommunmedborgare skall ha närhet till arbetet och därigenom möjlighet att sälja eller lämna bilen hemma.

I första hand kommer byggnation ske i förtätning av befintlig bebyggelse och genom expansion emot Bynåsa norr om centrum, Råda prästgård åt sydväst och Majåker i sträckning syd mot nya dragningen av 44:an.

Kommunikationer

Den nya dragningen av väg 44 ifrån Källby och vidare förbi Lidköping via Hovby planeras. Sträckningen är fortsatt inte helt klar men allt eftersom bilden klarnar kommer området runt framförallt Hovby bli ett intressant verksamhetsområde genom möjligheterna till kommunikation.

I övrigt tar planen upp förbättring av samtliga större vägar med förslag om mitträcken.

Cykelvägarna skall enligt översiktsplanen fortsätta att byggas. Detta är viktigt för kommunikation och turism. Prioriterade sträckningar är Vinninga via Filsbäck, Mellby via Råda, Örslösa och Läckö via kålland ut på nya cykelbron vid Ullersund

Kinnekullebanan är fortsatt en surdeg.

Banvallen bör justeras och alternativa drivmedel bör tillkomma. Planen har för avsikt att fortsätta prioritera tåget och dess betydelse. Speciellt intressant är vad för möjligheter som kan komma av en linje över via Håkantorp och Trollhättan. Om det nödvändiga arbetet kan genomföras är dock utom förvaltningens kontroll då medel för detta saknas.

Kommunen är beroende av Trafikverket och regionen för finansiering av upprustning av Kinnekullebanan och då krävs en betydande politisk vilja och insats.

Se planförslaget i sin helt: Utställning i Stadshuset, biblioteken i Lidköping, Tun, Vinninga och Järpås.