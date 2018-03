Röda korset i Lidköping ger stort stöd

Publicerad måndag, 05 mars 2018, 08:46 av Redaktionen

På söndagen hade Lidköpingskretsen av röda korset sitt årsmöte i Lidköping. det är en organisation som i Lidköping främst byggs upp av kvinnor och som har en mycket bred verksamhet.

Arkivbild: Maria Karlqvist omvald som ordförande.

Ur verksamheten kan nämnas:

– 9.417 personer (ökning) fick under året hjälp av sjukhusvärdinnorna på sjukhuset i Lidköping

– Besöks- och öppethusverksamheten har sysselsatt tolv medlemmar som en gång i veckan gjort besök hos i snitt 18 personer i sina hem. till detta kommer en omfattande öppet-hus-verksamhet som haft fler än 70 arrangemang.

– Anhörigstöd i samarbete med kommunens vård- och omsorgsförvaltning.

– Klädinsamling i Gula villan i Stadsträdgården. Kläder sorteras och körs till Kupan i Skara. Uppenbarligen har Kupan eftertraktade saker då butiken utsatts för flera inbrot.

– Vid 35 sammankomster har 22 damer sytt och skapat babypaket och hemstickade saker som har gått till asylboendet på Kinnegatan och till Frälsningsarméns hjälpverksamhet.

– Zambiska elever på skolresa till de la Gardieskolan har fått stöd och bl a sovsäckar, kläder och biobiljetter.

– Nimbusgruppen består av 15 Rödar korsare som ordnat aktiviteter för cirka 170 ensamkommande flyktingbarn, som bl a fått biobiljetter och julklappar.

– ensamkommande har fått stöd i skolorna mech med läxhjälp.

– SFI-träffar i Röda korsets lokal för nyinflyttade med runt 50 deltagare per vecka.

– En särskild insats görs genom besök på Guldvingen med under året 166 frivilligbesök.

– Föreläsningar om mänskliga rättigheter, integration och om asylsökandes bekymmer.

– Särskild asylgrupp har arbetat med att stötta sylsökande familjer och samarbetat med Röda korset om bl a återföreningsärenden.

– Verksamhet på Campus.

– Barnolycksfallsutbildningar.

Genom insamlingar och verksamhet inför jul på Nya Stadens torg samt kommunens stöd med 75.000 kronor har Röda korset i Lidköping kunnat skicka:

– 5.000 till behövande i Sydsudan

– 49.992 till insamlingen Världens Barn

– 10.000 till rehabilitering av torterade (verksamhet i Skövde)

– 10.000 till katastrofhjälpfonden.

Lidköpingsbor har stoppat knappt 24.000 i insamlingsbössor. Dessutom har kunder vid Ica Hjertbergs genom att panta flaskor och låta pengarna gå till röda korset bidragit med 85.431 kronor till katastoffonden.

Lidköpingskretsen är en av dem som har stor verksamhet vid Piperska i Lundsbrunn. Hit fick 106 personer komma på fyra dagars rekreation och samvaro under 2017. Dessutom fick 18 föräldrar med funktionshindrade barn komma, och fler än 50 deltog i må-bara-dagar.

Maria Karlqvist omvaldes som ordförande vid sammanträdet. Siv Frick, sekreterare, överlämnade pennan till Ing-Marie Krona, medan styrelsen i övrigt omvaldes. Dessa är Elisabeth Madsen Lindh, Lena Fallgren, Anders Ydermark, Bibbi Shorter, Elisabeth Bred, Börje Movérus och Måna Månsson.