Disputerar om leukemi

Publicerad fredag, 02 mars 2018, 08:47 av Redaktionen

Läkare vid Skaraborgs Sjukhus försvarar sin avhandling.

I dag disputerar Christian Scharenberg, överläkare vid medicinkliniken, hematologi och Diagnostisk Centrum med sin avhandling med titeln The mutational landscape and microenvironment in Myelodysplastic Syndromes with deletion of chromosome 5q och han försvarar den vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Avhandlingen handlar om hur vissa mutationer i DNA av blodstamceller leder till leukemi. Med hjälp så kallad nästa generations sekvensering (NGS) har stamceller av patienter med myelodysplastiskt syndrom (MDS) undersökts.

Dels har man utnyttjat mutationer i blodstamceller för att leda i bevis att vissa blodsjukdomar såsom MDS följer cancerstamcellsmodellen, någonting som har diskuterats mycket under de senaste åren. Cancerstamcellsmodellen säger att det finns några få celler som kan bygga upp en hel sjuk rad av celler. Vad gäller behandling av MDS och akuta leukemier betyder det att man inte behöver tänka på alla cancerceller utan bara på de få som kan skapa den, resten av cellerna försvinner eller dör av sig själva.

Det andra huvudfyndet är att vi samlar på oss mutationer i våra blodstamceller under hela vår livstid. Här har man karakteriserat vilka mutationer som leder till att MDS-sjukdomen ändrar karaktär och går över i en akut leukemi. Christian Scharenberg beskriver att man kan detektera dessa mutationer flera månader till år innan patienter uppvisar kliniska tecken till övergång i akut leukemi. Detta ger möjlighet att testa hur olika behandlingar kan skjuta upp utveckling av akut leukemi.

-Det känns jätteroligt att ha kunnat forska parallellt med min kliniska utbildning. Jag har under dessa år fått fantastiskt stöd av mina kliniska mentorer och kollegor, min verksamhetschef och FoU-enheten på Skaraborgs Sjukhus. Jag har alltid gillat grundforskning där man ibland får inse att det här spåret har lett oss till en återvändsgränd. Det har varit en väldigt lång men oerhört lärorikt resa och jag har lärt mig mycket och kommer att fortsätta forska framöver, säger Christian Scharenberg.

Han tror att sekvensering av vårt DNA kommer att bli mer och mer vanligt i den medicinska vardagen framöver. Kostnader av DNA-sekvensering har sjunkit betydligt och kommer att ge möjlighet till förbättrad diagnostik och individuell behandling framöver.

-Själv kommer jag att fortsätta min forskning där jag vill använda mig av nästa generations sekvensering för att diagnosticera patienter med blodsjukdomar och patienter som vi utreder på Diagnostiskt Centrum, säger Christian Scharenberg.

Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Det finns många olika sorters leukemier, som delas in i olika grupper.

DNA-sekvensering är den process som används för att med biokemiska metoder bestämma ordningen av kvävebaserna.