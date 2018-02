Villaspelare i P17-landslaget som reser österut

Publicerad tisdag, 27 februari 2018, 20:45 av Redaktionen

P17-landslaget tar sikte mot Uljanovsk. En av spelarna från Lidköping.

Den 22, 23 och 24 mars spelas P17-VM i Uljanovsk. Förbundskaptenen Mattias Rehnholm har tagit ut 14 utspelare och 2 målvakter som ska försvara Sveriges färger.

VM-truppen lyter från Arlanda onsdag 21 mars och når spelorten Uljanovsk vid midnatt samma dag. Redan på torsdagen inleds sedan världsmästerskapet.

– Det känns väldigt kul att VM närmar sig. I och med att det spelas efter den nationella säsongen så är det några i truppen som inte spelat matcher på ett tag. Genom olika gemensamma insatser hoppas vi ändå att alla spelare får bra träningar de här tre veckorna som återstår till VM, säger Mattias Rehnholm till svenskbandy.se.

Sverige kommer till VM med exakt samma trupp som besegrade Finland i en dubbellandskamp i slutet av januari.

– Jag känner att det är en jämn och välutbildad trupp. Det framkom i den andra landskampen i januari att laget har bra moral, då visade vi karaktär och stod upp för varandra på ett mycket bra sätt, säger Mattias Rehnholm.

Målvakter:

Benjamin Elfving, Sandvikens AIK

Joel Snäll, Vetlanda BK

Utespelare:

Albin Altberg, Edsbyns IF

Alexander Karlgren, Villa Lidköping BK

Edvin Isaksson, Sandvikens AIK

Elias Swartswe, Ljusdals BK

Emil Nordström, Jönköping Bandy

Gabriel Hultgren, Vetlanda BK

Gustav Ek, Vetlanda BK

Isac Karlsson, Vetlanda BK

Isak Flodberg, Ljusdals BK

Jesper Granqvist, Edsbyns IF

Kasper Sandgren, TB Västerås

Lucas Dalin, Edsbyns IF

Marcus Öhman, Ljusdals BK

Oskar Hulthammar, Nässjö IF