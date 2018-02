”Brolle” sjunger Elvis i Lidköping

Publicerad tisdag, 27 februari 2018, 08:40 av Redaktionen

Elvis, Cash, The Killer & Me – med Brolle i spetsen – åker på arenaturné nästa vinter. Med en stor ensemble och band kommer publiken att bjudas på en föreställning sprängfylld av rock, pop, gospel, sång, humor och historier om de tre ikonerna Elvis, Johnny Cash och Jerry Lee Lewis.

Biljetterna släpps på fredag.

Under hösten och vintern har Elvis, Cash, The Killer & Me gått på Göta Lejon i Stockholm. Sällan har en show fått så stark respons av publiken! Showen har fått rekordhögt publikbetyg på 4,8 av 5 på Ticketmaster. Förutom högt jubel och stående ovationer från fansen så har även kritiker satt höga betyg på Brolles hyllning av de tre ikonerna.

Om drygt ett år kommer föreställningen till Lidköping – den 8 mars 2019.