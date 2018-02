”West of Sweden” spelar i Lidköping på lördag

Publicerad fredag, 23 februari 2018

West of Eden är det svenska folkmusikbandet som byggt upp en trogen publik både i Sverige och utomlands genom ett högklassigt låtmaterial, sångerskan Jenny Schaubs karakteristiska röst och ett alldeles eget sound med rötterna i den engelska och irländska folkmusiken.



Bandet har kallats för ”The Best of Contemporary Folk” av Irish Music Magazine och har genom åren samarbetat med medlemmar ur såväl The Chieftains, Mark Knopfler’s band som Alison Krauss & Union Station.

West of Eden har genom åren turnerat flitigt både i Sverige och utomlands, och har hittills hunnit ge ut nio skivor vilka mötts av strålande kritik i internationell musikpress. Med sitt nya album ”Look to the West” levererar bandet tretton nyskrivna låtar om den stora emigrationen från Sverige till Amerika under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

”Musik på biblioteket” är en årligen återkommande konsertserie där ett urval av Musikcentrum Väst:s artister framför konserter på ett antal bibliotek runt om i Västra Götaland.

– Lördag kl 13, stadsbiblioteket