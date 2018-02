Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: Frysskåp, lampa, matta, vävstol

Publicerad onsdag, 21 februari 2018

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

Publicerat 18 februari

Säljes

Kamerapaket

Canon kamerapaket, Hus 50d perfekt skick kvitto. Sigma 105 mm 2,8 macro kvitto garanti, Canon 10-18 stm, Canon 18-135 stm, Canon 24mm 2,8 (pannkaka), Mellanring 12 mm.

Byte till allt-i-ett-kamera. Pris 4,500 för allt.

Tel 0736-38 89 05

16 februari

Säljes

Frysskåp – sänkt pris 18/2

Litet och smidigt. H 143 cm, B 55 cm och D 58 cm. Inköpt juni 2017. Garanti kvar. Kvitto finns. Nypris idag är 3.295:-. Pris: 1.000:-.

15 februari

Säljes

Lampa

200 kr. Finns i Lidköping

Telefonnr: 0706-11 48 82

Säljes

14 februari

Säljes

Matta

160×240 Finns i Lidköping

Tel: 0706-11 48 82

13 februari

Säljes

12 februari

Säljes

Vävstol

500 kr Vävbredd 120 cm, 4 skaft och 6 trampor, pall. Priset kan diskuteras.

15 st vävskedar, de flesta helt nya, 100 kr/st

Tel: 0702-92 10 02

Säljes

Vinterdäck på aluminiumfälg

215/70R16 Passar till Hyundai, Kia mm. 2 mycket bra, 2 är helt OK. 3000:-

0763-21 98 81

Säljes

Res upp-fåtölj

Ställbar, liggande, sittande och res upp-funktion. Obetydligt använd. Nypris 7 990:- Kvitto finns. Finns i Lidköping. Pris 3.000:-

Skänkes

Tramporgel

Fungerar Hämtas i Lidköping

Skänkes

Möbler

Hörnsoffa, 2 st fåtöljer, 2 st soffbord samt matchande bokhylla med belysning. Hämtas i Lidköping snarast.

9 februari

Säljes

Ställbar säng Sänkt pris

105 cm. Nyskick! Obetydligt använd. Nypris 15 990:- Kvitto finns. Finns i Lidköping. Pris nu: 5.000:-

Säljes

Tvättmaskin

Begagnad fungerande. Tillverkad i Jung 1984, modellbeteckning 9500. Instruktioner medföljer. Pris 500 kr.

Tel. 0703-37 88 34

Säljes

Möbler

Gungstol 200kr

en liten fin byrå 300kr

8 februari

Säljes

50-talsmöbler

Retro

skåpet 500kr

soffgrupp ljus trevlig 3a och 1 a 800kr eller hbj

Tele 0707-50 94 86

Säljes

Taklampa



som går att hissa upp och ner. Pris: 100 kr

Tel: 0708632893 gärna sms

Säljes

Microvågsugn

Pris 250kr. Ca 5 år och lite använd

Tel: 0708632893 gärna sms

6 februari

Skänkes

Motionscykel





tel 0707-

5 februari

Säljes

Blått köksskåp

h 194 cm, b 124 cm, d 48 cm. Vitrinöverdel kan lyftas bort. Vitrinöverdelen har en hylla. Underskåpet har en hylla och två lådor. Pris: 300:- Finns i Lidköping

Tel: 0730-26 46 89

Säljes

Ekskåp

Gammalt ekskåp h 142 cm, b 149 cm, d 43 cm. Tre hyllor i varje ”skåp” och en rymlig låda längst ner. Pris 500:- Finns i Lidköping

Tel: 0730-26 46 89

31 januari

Säljes

Loftsäng

”Stuva”. Madrass ingår, inköpt juli-17. Knappt använd. Pris: 3.500:-

Tel: 0703-03 06 90 efter kl 15.

29 januari

Säljes

Dubbdäck



185 70 14 dubbdäck på mitsubitsifälg. Finns på Kållandsö. Pris: 600 kr

26 januari

Säljes

Bra sommardäck





4 sommardäck på fälg passande Volvo 245. 185/70/R14. Bra mönsterdjup. Pris: 600 kr för alla fyra.

Finns i Lidköping.

25 januari

Säljes

Gamla tallrikar



Malmö R Vackert blå 4 st djupa,+ 1 assiett. Pris: 150 kr

Tel 0733-66 10 38

24 januari

Säljes

TV-bänk



Höjd:50 Bredd:117 Djup:38 Pris: 250 kr. Finns i Lidköping

Säljes

Campingsryggsäck

med kylfack o 4 set för camping, pris 200kr

Tel 0733-66 10 38

23 januari

Säljes

Hjämar

Hjälmar sparsamt använda inkl.nytt visir säljes 600kr/st. Storlek m.

Tel 0704-44 46 04

E-postsvara. essi399@hotmail.com

Säljes

Juniorsäng

”Mariannelund” 70×170 cm inkl. ribbotten, madrass och sänglåda. Finns även stödbräda men fästena har kommit bort. Fint skick, rök- och djurfritt hem. Pris 800 kr.

E-postsvara

Ring 0708-72 56 76

Säljes

Däck



4 st dubbfria 205/55 16 med bra mönster Pris: 800kr

22 januari

Säljes

Keramikskulptur

Lisa Larson ”Dromendarer” 800 kr (tillsammans med nedanstående Sussieskål.

hämtas i centrala Lidköping.

Ring 0760-940672 helst efter 16 men går att svara ibland.

Säljes

Sussie-skål

med ett litet nagg. Se ovanstående annons för prisuppgift.

Ring 0760-940672 helst efter 16 men går att svara ibland.

