Retorica + Fogel på Röda kvarn

Publicerad onsdag, 14 februari 2018, 14:17 av - Inskickat material

Martin Fogel fortsätter att bjuda hem världsartister till Lidköping. Denna gång är det två för musikvänner tidigare kända superviolinister.

Violinduon Retorica skapades av Philippa Mo och Harriet MacKenzie kring deras gemensamma intresse för den okända musikskatten av verk för två violiner, och deras passion för nyskriven musik. Duon samarbetar kontinuerligt med en lång rad ledande brittiska kompositörer, vilket har lett till såväl duoverk, verk för duo och elektronik, samt dubbelkonserter med orkester.

-Det är fantastiskt att vara tillbaka för tredje gången! Vi var så glada att få komma hit i somras, både för det underbara landskapet och de välkomnande människorna. Det blev en hel del bad då men det skulle kräva mer mod nu, och något att borra sig igenom isen med i viken här nere. Vänern ser dock gudomlig ut i vinterljus, solglitter och istäckt, säger Philippa Mo och Harriet MacKenzie.

Sedan starten vid Royal Academy of Music i London har Retorica framträtt över hela världen i några av de mest prestigefyllda konsertsalarna: Seoul Arts Centre, Ateneo de Madrid, Beijing NCPA, Shanghai SHAOC, och Tianjin Grand Theatre. Nyligen har de till exempel framträtt i Spanien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Japan, Sydkorea och Kina.

-Det är första gången vi spelar med endast Martin. Programmet är helt nytt för oss men också för världen i dessa versioner som arrangerats av Martin för sättningen. Vi ser framemot att träffa den svenska publiken igen, denna gång i Grästorp, Lidköping och Falkenberg, och senare i mars i en turné i Gävleborg, förklarar Philippa Mo och Harriet MacKenzie

Samarbetet med svenska gitarristen Martin Fogel inleddes med högt uppskattade framföranden under Lidköping Music Festival 2015. Samma år hyllades de tre musikerna med hederstiteln Associate of the Royal Academy of Music för deras bidrag till musiklivet. Med det nya programmet Retorica+ Martin Fogel framför duon ett antal av sina favoritverk från olika stilar och epoker i en ny virtuos och intim sättning.

I dag är det alltså konsert för trion Retorica+fogel i Grästorp och imorgon spelar dom på Röda kvarn i Lidköping. Imorgon bär det av till Falkenberg.