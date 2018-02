Alla Hjärtans dag!

Skicka dina kärleksfulla hälsningar här

Publicerad söndag, 11 februari 2018, 10:20 av Redaktionen

På onsdag (14:e februari) är det Alla Hjärtans Dag. Här kan du helt gratis skicka hälsning till den du vill visa din kärlek.

Senaste uppdatering – se publiceringtid under rubriken.

Skicka din hälsning via e-post till redaktion@lidkopingsnytt.nu. Införandet är gratis.

Det går inte att skicka in via kommenterna.

En kram var till mina nära och kära. .Älskar er av hela mitt hjärta och tack för all hjälp.

Lisbeth ” Bettan” Johansson

Vi vill ge våra barn med respektive och barnbarn en varm Alla hjärtans dag kram. En extra kram till vårt lilla hjärtebarn Tova som vi tänker på lite extra. Hjärtliga kramar från pappa/svärfar o farfar Anders och mamma/svärmor o farmor Pia Bill.

Jag vill ge min sambo Gunilla och mina barn Erik och Jonathan de största hjärtarna som finns.

Jag älskar er med hela mitt hjärta.

Michael

Ett stort hjärta till min man Börje och våra barn med respektive och barnbarnen 💖

Katarina Thomasson

Kram till min kära stora syster Bettan och hennes Sune på Annagatan

Från Eva i Rackeby

Älskar er mina underbara döttrar. Sara, Malin o Emelie. Britt Storm.

De största hjärtan som finns ger jag till min man Roger Johansson, dotter Erica Dahl, hennes man Andreas Dahl, mina älskade barnbarn Novalie, Molly och Wilmer ❤️

Älskar er allihopa!! Kram från Frun/mamma/svärmor/mormor Kicki

Till min Älskade man Mikael

Jag Älskar dig för evigt ,din Fru Maria Fahlström

En stor kram på Alla Hjärtans Dag till vårat barnbarn Emilio Johansson på Snödroppsvägen.

Mormor Eva och Pelle

Ett stort hjärta till min man Svante våra barn med respektive plus alla åtta barnbarnen.

Ett litet extra hjärta till två av dem som fyller år: Oscar Ellgren 18 och Lowa Tärning 7

Älskar mina barnbarn Ingrid och Olof samt deras underbara pappa Johan <3

Kramar från far/farfar Göran

Älskar dig min goa mysgubbe😍Tony Lindström❤️puss din Camilla



Älskar dig Michael Lindström min lilla Skunk 😉❤ /Din Höna