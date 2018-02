Stort intresse för nya elfordonspremien

Publicerad tisdag, 06 februari 2018, 11:27 av Redaktionen



Den 1 februari öppnade Naturvårdsverkets ansökningsformulär för personer som vill söka bidrag för att köpa en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Redan första dygnet kom det in 2289 ansökningar, och antalet beräknas öka under våren.

–Naturvårdsverket granskar ansökningarna i den ordning de kommer in, och vi beräknar att göra de första utbetalningarna i april, säger Håkan Svaleryd, ekonomichef på Naturvårdsverket.

Bidraget riktar sig enbart till privatpersoner, och ska hjälpa fler att byta till miljövänligare transporter. Den som söker bidrag måste ha köpt sitt fordon tidigast den 20 september 2017. Det finns 350 miljoner kronor som ska fördelas i bidrag under 2018