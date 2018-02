Föreslår skärpta krav vid telefonförsäljning

Publicerad tisdag, 06 februari 2018, 12:34 av Redaktionen

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

I syfte att stärka konsumentskyddet kommer regeringen att besluta en lagrådsremiss med förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

– Att äldre personer och andra som är särskilt utsatta råkar illa ut vid telefonförsäljning är inte acceptabelt. Genom förslaget stärker vi nu konsumenters förutsättningar att fatta genomtänkta beslut när de blir uppringda av försäljare på telefon, säger biträdande justitieministern Heléne Fritzon.

Problem kopplade till telefonförsäljning har varit uppmärksammade under en längre tid. Det handlar exempelvis om att konsumenter felaktigt påstås ha ingått avtal eller att de ingår avtal utan att förstå vad det innebär. Problemen är ofta kopplade till en överrumplande och pressande försäljningssituation.

– Konsumentproblem vid telefonförsäljning har varit en följetong under en längre tid och det är hög tid att stärka konsumentskyddet på området. Jag är väldigt glad att regeringen nu kan lägga fram förslag som på allvar förbättrar situationen för konsumenter vid telefonförsäljning, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Förslaget innebär att det inte längre ska vara vara möjligt att ingå ett avtal muntligen, när näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumeten på telefon i syfte att ingå ett avtal. Om samtalet leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska näringsidkaren skicka en bekräftelse av sitt anbud till konsumenten. För ett giltigt avtal ska det sedan krävas att konsumenten efter att telefonsamtalet är avslutat accepterar näringsidkarens anbud. Både bekräftelsen och accepten ska vara skriftliga och kan skickas med exempelvis mejl, sms eller post. Om näringsidkaren trots att något avtal inte ingåtts på detta sätt ändå levererar en vara eller utför en tjänst, ska konsumenten inte vara skyldig att betala för den.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

/Bild från Telia/