Chefen för F7, Lars Helmrich, informerar om försvarsmakten i allmänhet och sitt förband i synnerhet genom att skriva artiklar. Här är en ny artikel av Lars Helmrich. Bl a uppmärksammas metoo-uppropen.

F 7 arbetar vidare med att stärka försvarsförmågan

Försvarsmaktens grundläggande roll är att vara krigsavhållande. Därför fordras att vi har en trovärdig krigföringsförmåga. Denna förmåga uppnår vi genom att ha tillgängliga krigsförband som kan genomföra väpnad strid enskilt och tillsammans med andra nationer och organisationer. Tillgängliga krigsförband som övar i närområdet upprätthåller en tröskeleffekt mot militära maktmedel och bidrar därigenom till stabilitet. Här har F 7 har en viktig och självklar roll.

Under 2017 har vi på F 7 arbetat hårt med att öka vår operativa förmåga och stärka totalförsvaret. Det är det uppdrag vi har fått av vår uppdragsgivare och som är viktigt mot bakgrund av det som händer i vår omvärld. F 7 och hela Försvarsmakten berörs också av andra samhällsfenomen – jag tänker här på höstens många Metoo-upprop.

Vi har nu arbetat två år enligt den nya försvarspolitiska inriktningen. För oss på F 7 och Såtenäs garnison har det medfört många förändringar. Alla delar av F 7 ingår i något av våra krigsförband: 7.flygflottiljen, 71.stridsflygdivision, 72.stridsflygdivision och 73.transport- och specialflygdivision. Vårt uppdrag är tydligt: öka den operativa förmågan i de lokala krigsförbanden och den samlade förmågan i totalförsvaret. Det är därför vi rekryterar mer personal, övar mer, utbildar både oss själva och nya rekryter, återtar förmågan att verka inom hela Såtenäs/Råda basområde samt utvecklar samarbetet med omkringliggande kommuner och närliggande förband. Under året slutförde 27 rekryter sin militära grundutbildning på F 7 – den första grundläggande soldatutbildningen på över 10 år på Såtenäs! Nu pågår nästa utbildning av nya rekryter. Under året har vi landat både på Råda och på Trollhättans flygplats. Vi har vid flera tillfällen genomfört så kallad rörlig klargöring vid Gammalstorp mellan Tun och riksväg 44. I höstas landade vi med Gripen på riksväg 44 för första gången på cirka 20 år! Detta skedde under inledningen av Försvarsmaktsövning Aurora, som under några septemberveckor genomfördes som vår största övning sedan 1993 med cirka 20.000 deltagare. En stor skillnad mot då är att nu deltog förband från USA, Finland, Frankrike, Danmark, Polen och de baltiska länderna. Därtill deltog ett fyrtiotal myndigheter, länsstyrelser och statliga företag. Övningen var viktig för att visa vår vilja att försvara landet samt förmåga att göra det själva och tillsammans med andra. Summeringen för F 7 är att vi uppfyllde våra målsättningar och tog flera viktiga steg framåt när det gäller vår militära förmåga och samverkan inom totalförsvaret.

Just totalförsvar är ett viktigt område att utveckla vidare. Under Aurora undertecknade jag tillsammans med representanter för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga en samverkansöverenskommelse för Krisberedskapsråd Västra Skaraborg. Syftet är att utveckla vår samverkan och stärka samarbetet avseende krisberedskap och totalförsvar, någonting som är mycket viktigt för regionens medborgare.

Utöver att öka vår militära förmåga och stärka totalförsvaret så bygger Försvarspolitiken också på att stärka våra internationella samarbeten. Just nu deltar vi med personal från hela Flygvapnet i FN-operationen MINUSMA i Mali med förbandet FM02. Det är 60 personer i ett transportflygförband med basering i Malis huvudstad Bamako, som under sex månader genomför transporter åt FN. FM02 bidrar till en viktig insats som stärker FN och vårt internationella samarbete. Framförallt så hjälper vi människorna i Mali.

Det finns en allvarlig bakgrund till vår vardag, både den här hemma och den i Mali. Omvärldsutvecklingen tydliggör behovet av en stärkt försvarsförmåga. Under 2017 har vi tyvärr upplevt nya terrordåd i Sverige och andra delar av Europa. Samhällets sårbarhet blev uppenbar i somras när ett cyberangrepp under en tid stängde Göteborgs hamn. Väpnade konflikter pågår i Syrien, Mali och Ukraina. Läget på Koreahalvön är spänt och i närområdet ger Rysslands rustning och agerande fortsatt anledning till oro. I media har vi läst om hur ryskt flyg över Östersjön agerar vårdslöst och provocerande mot flyg från såväl den svenska Försvarsmakten som från andra länder. Regeringens protest i somras mot Ryssland understryker allvaret i den utveckling vi ser i närområdet.

En annan betydelsefull händelse under hösten är de uppmärksammade Metoo-uppropen. Det tydliggör ett samhällsproblem som också finns i Försvarsmakten. I Försvarsmakten har vi en värdegrund som vilar på demokratiska principer och alla människors lika värde. Vår uppförandekod är en viljeförklaring som talar om hur vi vill vara och uppfattas som individer och som organisation. Den omfattar att behandla alla med respekt, ta ansvar för sitt agerande samt att vårda det förtroende som befattningen innebär. Uppenbarligen finns det inom Försvarsmakten och i många andra samhällssektorer en kultur där många kvinnor inte behandlas med respekt och upplever en vardag där de inte känner sig fullt ut välkomna utan istället blir ifrågasatta. För Försvarsmakten handlar det om trovärdighet; vi måste leva efter de värden vi ska försvara. Sexuella trakasserier är inte acceptabla, varken i Försvarsmakten eller någon annanstans! Min förhoppning är att den debatt som nu pågår skapar en diskussion som leder till förändrat beteende och ett mer jämställt samhälle! Det är en diskussion som vi tar inom Försvarsmakten och en förbättring som ska ske!

Under 2018 fortsätter F 7 insatsen med FM02 samt upprätthåller vår nationella beredskap. Vi ska också arbeta vidare med att öka vår operativa förmåga. Det omfattar rekrytering, utbildning och övning. Särskilt viktig – och det som knyter ihop delarna inom F 7, Såtenäs garnison och andra aktörer – är fortsatt utveckling av Såtenäs/Råda basområde, rekrytutbildning, samövning med andra närliggande förband och civila aktörer samt Flygvapenövning 18 som går av stapeln i slutet av maj. Under året pågår också ombyggnationen av en av våra landningsbanor. Både Såtenäs och bygden runt om berörs av det arbetet på olika sätt.

Jag är stolt över att vara chef på Skaraborgs Flygflottilj och Såtenäs garnison! Vi jobbar hårt dygnet runt, året om för att vi alla ska kunna fortsätta leva vår vardag i fred. Vi strävar efter att vara en modern och kompetent organisation som utvecklas och som hela tiden blir bättre. Vi övar för det vi vet behövs idag, vi planerar för det som krävs imorgon och vi har beredskap för att anpassa oss till en oförutsedd händelseutveckling.

Lars Helmrich

Chef Skaraborgs Flygflottilj, F 7

/Foto från F7, bilden är klickbar till större format./

