Publicerad fredag, 02 februari 2018, 06:58 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka) via epost

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Uppdateras med nya på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 31 januari

Säljes

Loftsäng

”Stuva”. Madrass ingår, inköpt juli-17. Knappt använd. Pris: 3.500:-

Tel: 0703-03 06 90 efter kl 15.

29 januari

Säljes

Dubbdäck

185 70 14 dubbdäck på mitsubitsifälg. Finns på Kållandsö. Pris: 600 kr

26 januari

Säljes

Bra sommardäck





4 sommardäck på fälg passande Volvo 245. 185/70/R14. Bra mönsterdjup. Pris: 600 kr för alla fyra.

Finns i Lidköping.

25 januari

Säljes

Gamla tallrikar



Malmö R Vackert blå 4 st djupa,+ 1 assiett. Pris: 150 kr

Tel 0733-66 10 38

24 januari

Säljes

TV-bänk



Höjd:50 Bredd:117 Djup:38 Pris: 250 kr. Finns i Lidköping

Säljes

Campingsryggsäck

med kylfack o 4 set för camping, pris 200kr

Tel 0733-66 10 38

23 januari

Säljes

Hjämar

Hjälmar sparsamt använda inkl.nytt visir säljes 600kr/st. Storlek m.

Tel 0704-44 46 04

E-postsvara. essi399@hotmail.com

Säljes

Juniorsäng

”Mariannelund” 70×170 cm inkl. ribbotten, madrass och sänglåda. Finns även stödbräda men fästena har kommit bort. Fint skick, rök- och djurfritt hem. Pris 800 kr.

E-postsvara

Ring 0708-72 56 76

Säljes

Däck



4 st dubbfria 205/55 16 med bra mönster Pris: 800kr

22 januari

Säljes

Keramikskulptur

Lisa Larson ”Dromendarer” 800 kr (tillsammans med nedanstående Sussieskål.

hämtas i centrala Lidköping.

Ring 0760-940672 helst efter 16 men går att svara ibland.

Säljes

Sussie-skål

med ett litet nagg. Se ovanstående annons för prisuppgift.

Ring 0760-940672 helst efter 16 men går att svara ibland.

19 januari

Säljes

Frysbox

Elektro Helios Höjd:85 Bredd:95 Djup:70. Pris: 400 kr Finns i Lidköping

Tel: 0706-30 76 00

14 januari

Säljes

Dubbdäck

4 st. bra vinterdäck med dubb på plåtfäljar. Bra mönsterdjup, nästan nya, 185/65-15. Hjulsidor medföljer. Säljes på grund av bilbyte. Finns i Lidköping. Fynd. Pris: 1.800:-

Tel: 0736-161496

4 januari

Säljes

Vilstol



Vilstol m fotpall i bra skick. Pris: 150 kr

3 januari

Säljes

Säng

Kontinentalsäng Espevär. Inköpt januari 2017. Använd ett halvår. Saknar ben. Pris 2.800:-

Ring 0706-558237

