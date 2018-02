Opera och musical på Folkets Hus i helgen

Askungesaga och rivningshotad teater

Publicerad fredag, 02 februari 2018, 08:03 av Redaktionen

Det blir mycket för alla som gillar opera och musikaler i Lidköping i helgen, Folkets Hus har föreställningar såväl lördag som söndag som medför bl a att bioprogrammet blir lite speciellt. Askungen är en opera av Rossini som skrevs för över 200 år sedan – den sänds direkt från Operan i Stockholm. På söndag visas den amerikanska Follies i en direktsändning från London.

På filmduken väntar en färgstark, romantisk föreställning där godheten triumferar i Askungen. I den här versionen är det den grymme styvfadern som styr, den goda fen är ersatt av en trashanksfilosof och ett silverarmband tar platsen från den klassiska skon av glas.

Plats på Kungliga Operans stora scen tar tre unga sångare i ledande roller. Mezzosopranen Johanna Rudström har fått strålande recensioner för titelrollen medan debuterande tenorstjärnskottet Ole Aleksander Bang sjunger prins/Don Ramiros parti. Som Dandini hörs barytonen Jens Persson.

Rossinis Askungen hade premiär i Rom 1817 dirigerad av kompositören själv som förutspådde att verket skulle ta över Europa. Och han fick rätt.

– Vår askunge skrubbar smutsiga golv i ett samhälle som upplevde genomgripande sociala förändringar, säger regissören Lindy Hume. Rossinis mästerliga verk talar kärlekens omvandlande kraft, den som låter drömmar bli sanna, liksom godhetens triumf.

Stephen Sondheims legendariska, briljanta musikal Follies är en visuell och musikalisk fröjd, som sätts upp för första gången på National Theatre i London.

New York 1971. Det är fest på Weismann Theatres scen. Imorgon ska den ikoniska byggnaden rivas. Trettio år sedan deras sista föreställning träffas Follies-flickorna igen för att ta ett par drinkar, sjunga några sånger och ljuga om sig själva.

Rollerna som de magnifika Follies görs av Imelda Staunton (NTs Vem är rädd för Virginia Woolf?, Harry Potter-filmerna, Vera Drake) Tracie Bennett (Shirley Valentine, TV-serien Coronation Street) och Janie Dee (Me and Orson Welles), tillsammans med en ensemble med 37 skådespelare och en 21-mannaorkester.

Stephen Sondheim har vunnit Oscar, Tony, Grammy och Olivier-priser. Bland hans verk återfinns bl a A Little Night Music, Sweeney Todd och Sunday in the Park With George.

/Artikeln bygger på presstjänstmaterial/