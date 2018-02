Hört på stan: Låt inte politiken förblöda

Publicerad fredag, 02 februari 2018, 11:35 av Björn Smitterberg

Det är nytt blod i politiken i Lidköping, nya idéer trängs med varandra. Senast är det Moderaterna i Lidköping som tränger på med förslag i god tid före valet och rör om i grytan

Risken är förstås stor att när visionerna kommer så tidigt är det något annat parti som säger: Det har vi redan föreslagit!.

det är en farlig inställning, i stället för att som goda konkurrenter försöka göra idéerna bättre.

Låt inte nytt blod förblöda. Ta upp den moderata handsken!

Åter har det blivit aktuellt att marknadsföra Lidköping som mål för turismen. Det är bra.

Men ett citronpris blir det åter för att marknadsföringen av Lidköping som bra plats för näringslivet inte funkar.

Även här finns dock sedan ett par veckor nytt blod, och kanske, kanske….

Det är ju lite konstigt att det lämnas förslag på sådana ganska enkla och billiga åtgärder som även kommunledningen sagt är OK – men sedan har inget hänt.

Gammalt bolag – äldsta?

En för redaktören bekant köpman i staden har anskaffat ett nytt bolag för att driva sin butik. Han övertog då ett befintligt och ändrade inriktning på det. Att bolaget var gammalt har ingen betydelse i sammanhanget, det fungerar lika bra ändå. Men överraskningen var att det kanske är Lidköpings äldsta bolag: 117 år.

Gammal polis blir ny chef.

På torsdagen tillkännagavs att Säpo-chefen Anders Tornberg blir ny rikspolischef. När redaktören på torsdagsförmiddagen träffade en bekant polis var frågan given: Vem ville denna polis ha som högste chef? Svaret blev just Anders Tornberg.

Anders Tornberg har själv kommit från grunden, har varit ordningspolis, knarkspanare och säkerhetspolis innan han började plockas in till chefsuppdrag. Och det är faktiskt första gången en polis blir rikspolischef.

Frågan är om inställningen till sin organisation blir bättre bland poliserna nu. Kan Polisen få en ”Tornberg-effekt”.

Hur det är med Polisen är obekant, men i vissa verksamheter hör det till kulturen att inte gilla sina chefer. Sådant är svårt att ändra.

Ny konst

Nya flygbilder finns på väggarna bakom beslutsfattarna i Wennerbergsrummet i Stadshuset.

Detta påminner redaktören om en presskonferens med flera politiker i rummet. Kjell Hedvall satt som vanligt i mitten med tavlorna bakom sig. Redaktören ställde en fråga, som fick kommunalrådet emeritus att fundera några sekunder.

Just då small det till så Hedvall hoppade till – liksom flera andra. Redaktören hade den rätta utsikten för att se vad som hänt – en av tavlorna på väggen bakom Hedvall föll i golvet.

Det blev många kommentarer om det – bl a sa en annan politiker att ”Hedvall kan ställa till med vad som helst för att slippa svara på frågan…”

Men nu är det helt nya foton på plats.

Ofta får vi journalister vänta en stund utanför sammanträdesrummen – då är det en härlig utsikt som med kopplingen till keramik och porslin är en utmärkt plats. Bilden nedan togs vid en sådan väntan.

Den som inte sett väggen – den har funnits sedan huset byggdes – rekommenderas att snarast studera den. Konst i hög klass.

Det finns på fler platser – badhuset exempelvis. Vad händer med den konsten om ett nytt badhus byggs?

Hör för övrigt att den svenska regeringen – liksom den finska, estniska., lettiska, litauiska och polska – öppnar för att bara ha sommartid året runt.

Utmärkt om det går igenom, redaktören gillar sommaren betydligt bättre än vintern.

Vi kan gärna ta bort några vintermånader ur almanackan så vi får tre årstider kvar; vår, sommar och höst. Det räcker. För den som vill ha vit jul kan snökanon bli årets julklapp.

Julklapp?

77,9 miljarder kronor, det är den preliminära siffran för detaljhandeln i december 2017. Det motsvarar en tillväxt om 2,3 procent jämfört med året innan. Enligt Statistiska Centralbyrån.

/God Helg/