BandyAllsvenskan: Ett getingbo

Fyra omgångar kvar

Publicerad onsdag, 31 januari 2018, 10:05 av Redaktionen

När söder och norr Allsvenskorna i bandy, slogs ihop inför denna säsong 2017/18 och minskades ned till 16 lag totalt i nya BandyAllsvenskan, var det många skeptiker som tvivlade på det nya konceptet.

– Med 4 omg. kvar att spela kan vi nu konstatera att det blivit en sportslig succé, och till och med ökade publiksiffror totalt. Detta är alla inblandade överens om, liksom publiken.

Det skriver Ingemar Sixtensson, ordförande i Lidköpings AIK, i en artikel.

Arkivbild.



Just nu är nog BandyAllsvenskan den mest spännande och jämnaste serien på elitnivå i Svea rike!

Frillesås – en av förhandsfavoriterna – leder på 30 poäng och har direktplatsen till elitserien som i en liten ask, men….

Sen följer ett helt koppel med lag som verkligen slåss om de två kvalplatserna för avancemang. Flera av lagen just från vår bandyregion i väst och syd.

Falu BK på andra plats och just nu klara för kval med 27 poäng, Gripen Trollhättan BK på tredje plats, just nu på kvalplats och som skuggas av Lidköpings AIK på fjärdeplats, båda på 23 poäng men med sex måls övervikt för GBK, alltså en målskillnadsaffär.

Just dessa två lag Gripen vs LAIK möts på fredag i Slättebergshallen i Trollhättan! Vilken match det kommer att bli! Gripen-sponsorer bjuder publiken på fri entré, allt för att ge Gripen så stort stöd som möjligt. Den av de två lagen som vinner den matchen har ett lite grepp om ena kvalplatsen till elitserien.

Som om inte detta vore nog av spänning, så skall både Gripen och LAIK möta serieledaren Frillesås på sina hemmaplaner i någon av slutomgångarna. LAIK har även att möta Nässjö hemma, som just nu har 21 poäng och avslutar sedan mot IFK Kungälv borta, som kämpar för sin existens i allsvenskan. En av förhandsfavoriterna som ljust nu ligger på nedflyttningsplats.

Vem kunde ana detta innan serien drog igång.

I samma område av tabellens topp ligger Peace & Love från Borlänge, Ljusdals BK, Boltic och Örebro Bandy och jagar.

Från Gripen och ned till Ljusdal skiljer det 5 poäng mellan fem lag! Med fyra omgångar kvar! Dessutom möts även lagen internt Ljusdal vs Falun, Örebro vs Falun, Ljusdal vs Örebro, P/L vs Ljusdal.

Frillesås har förutom GBK o LAIK att möte även bottenlagen Åby/T och Tranås som slåss för livet. Det skiljer 3 poäng mellan fyra lag i botten runt kval och nedflyttning nedåt, bara Gustavsberg är avsågat. Övriga fyra á fem lag kan lika gärna få lämna BandyAllsvenskan eller kvala sig kvar.

Snacka om jämnhet och om dramatik i hela serien.

Hur skall detta sluta? Är det någon som vågar se in i kristallkulan o tippa? Inte jag i alla fall.

/Ingemar Sixtensson/