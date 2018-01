Campus får planera om – får fler utbildningar än väntat

Publicerad tisdag, 30 januari 2018, 11:33 av Björn Smitterberg

Planerna för hur Campus på Fabriksgatan skulle utvecklas i utökade lokaler får ses över. För nu är det klart att det blir en rad nya utbildningar på den för flera kommuner i västra Skaraborg gemensamma utbildningsplatsen. Det firades med champagne av bl a Anna Bolander, biträdande chef för Campus.

– Det är verkligen ingen vanlig företeelse på Campus att vi firar med champagne. Här väntar hårt arbete med de över 2.ooo elever vi har varje år. Men nu har vi fått något stort att fira. Tre helt nya utbildningar och ytterligare åtta andra nya tillsammans med andra utbildningsplatser.

Trångt har det varit på Campus länge, här är rader av utbildningar – såväl på grundskole- som eftergymnasial nivå. Och yrkeshögskolan tillåts nu växa i Sverige.

– Vi trodde att vi i bästa fall skulle få tilldelning av fem utbildningar – och så fick vi elva, säger Ove Brodin, chef för Campus. Vi hade 16 ansökningar.

Några ansökningar har Campus i Lidköping huvudman, närmare bestämt tre. Övriga åtta av de nya har man tillsammans med andra och har utbildning i men det administreras på annat håll. Så har det även varit tidigare.

Nya yrkeshögskoleutbildningar som hanteras av Campus i Lidköping är:

– Operativ digital kommunikatör: Start i februari 2019 och augusti 2020. Utbildningen är 1,5 år och det är 35 platser per intagning. Denna utbildning bedrivs tillsammans med Borås och Uddevalla.

– Bygglovshandläggare: 1,5 år, start september, samt februari 2020 och augusti 2021. 26 platser per start.

– Diagnostekniker fordon: 1 år, startunder 2018, 2019 och 2020 med 26 platser åt gången.

Andra nya utbildningar i Lidköping men med huvudmannaskap på annat håll:

– Lärarassistent: skall leda till tjänst som hjälper lärare bl a med administration.

– Socialadministratör

– Underhållstekniker

– Automationsingenjär

– Elingenjör

– VVS-ingenjör

– Behandlingspedagog

– Komposittekniker (plaster)

Sedan tidigare finns de här YH-utbildningarna i Lidköping:

– Redovisningsekonom

– Affärsutvecklare inom turism

– Product Manager E-commerce

– Butikschefsprogram

– Lärare förskola till årskurs 3

– Förskollärare

Till detta kan nämnas att Campus nu även administrerar utbildningen av tre program vid Formakademien.

Anledningen till utökningen är i stor utsträckning statens ökade satsning på YH. Antalet platser i landet har ökas från 30.000 till 44.000 årsplatser – vilket i praktiken kommer att omfatta upp till 70.000 studenter.

YH-utbildningarna ahr speciella intagningskrav. det är inte alltid betyg är bästa grund.

– Det kan vara så att det dyker upp en snickare med lång erfarenhet som vill läsa vidare för att bli byggnadsinspektör eller liknande, och kan då antas till utbildningen för bygglovshandläggningen.

En viktig orsak till att Lidköping fått många utbildningar är att campus har goda kontakter med näringsliv och andra arbetsplatser. För utbildningen handlar ofta om praktik. Just det här med att hantera praktikplatser och annat under utbildningstiden medför att det är många som arbetar på Campus – just nu 108. Cirka hälften är lärare. Resten administrerar och arbetar med andra saker som krävs.

– Lärare är ofta konsulter, säger Anna Bolander. Det behöver inte vara lärare i vanlig mening utan folk som är bra på att lära ut och vet vad de ska lära ut.

Campus i Lidköping är Campus för en stor del av västra Skaraborg och är numer ett samarbete mellan flera kommuner.