De La Vision 2018

Publicerad fredag, 26 januari 2018, 12:49 av Mikael Ingebäck

2010 hade De La Vision premiär och nu har formerna för tävlingen och produktionen satt sig. Det är fin harmoni mellan ljud och ljus och de tio bidragen kommer till sin rätt.

Elever från De la Gardies musikprogram har under hösten skrivit och producerat de bidrag som lämnats in till en jury bestående av tio lärare. nitton bidrag har blivit tio och det nya för i år är att dom får vara skrivna på valfritt språk. I årets skörd av lyrik hittar vi sex låtar på engelska, tre på svenska och en på franska. Det är ballader och rock om vartannat när festivalen idag alltså firar åtta år.

-Det är sex bidrag från treorna, två från tvåorna och två från ettorna. Det är roligt att göra grejer och samarbeta med de andra klasserna. Jag har bland övriga musiker exempelvis valt ut två violinister till min låt, säger Fanny Lundström, Artist och låtskrivare. På bilden tillsammans med läraren Mikael Dalemo och artistkollegan Elias Inghammar.

Klockan halv elva hade De La Vision en kosertversion av kvällens tävling och skolans aula var fylld till sista plats. Det var mest gymnasieelever men Mikael Dalemo, som är lärare på musikprogrammet, ville även ha dit elever från högstadiet för att göra reklam för utbildningen och ge information till morgondagens potentiella pop- och rockstjärnor.

Sofia Vetter inledde årets festival med sin ballad Sleepwalking.

Ikväll går tävlingen De La Vision av stapeln. Då kommer en jury bestående av tre musiker finnas på plats. Det är Sara Thörn från Vara konserthus, Stephanie Quinth, före detta elev på musikprogrammet och Karl-Mikael Bremer som kommer ge bidragen hälften av rösterna. Den andra halvan sms:ar publiken in på plats under kvällens tävling. Sponsorerna bidrar med ett pris på 3.000 kronor till vinnaren, 2.000:- till andra plats och 1.000:- till tredjepristagaren.

Rebecca Redman framför sitt bidrag One last day inför en fullsatt publik i De La Gardieskolans aula.

De festklädda konferenciererna Clara Friberg och David Fredriksson, som till vardags också går på skolans musikutbildning, tycker det är spännande och lite nervöst.

Rockstjärnan Elias Inghammar river av ett gitarrsolo i sitt egenskrivna bidrag Like the rest of them.

Årets bidrag i sin helhet:

1. Sleepwalking, Sofia Vetter

2. One last day, Rebecca Redman

3.Like the rest of them, Elias Inghammar

4. Vägen mot något bättre, Fanny Lundström

5. Nostalgi, Linnea Vetter & Erik Andersson

6. You, Cornelia Carlsson, Siri Svenson & Julia Klasson

7. Sain Mort, Teodor Burèn

8. Ses igen, Jessica Kvick

9. Lost, Emma Tylhammar

10. Words, Veronica Svanander & Oscar Svensson