Mötesplatsen – Här händer det!

Publicerad onsdag, 24 januari 2018, 00:06 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.Välkommen att e-posta ditt meddelande. Skicka till Lidköpingsnytt – klicka här.

Listan uppdateras med nya evenemang vardagar.

ONSDAG 24 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

8-10: Frukostbuffé! 45kr

14:30 Musikcafé med Fria Tyglar

Mötesplats Solhaga tel 770942

07: Bussresa till Ullared Föranm senast 21 dec

Om HBTQ

18 Stadsbiblioteket: HBTQ-monologen med Oscar Sternulf

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

Bio och livesändningar som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Ted – för kärlekens skull (sv. text), 11 år

11.00 Solsidan (sv. text), Barntillåten

13.30 Katie Says Goodbye, 15 år

18.00 Ted – för kärlekens skull (sv. text), 11 år

18.00 Molly’s Game, 15 år

21.00 Star Wars: The Last Jedi, 11 år

21.00 Downsizing, Barntillåten

TORSDAG 25 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

8:30-10 Frukostbuffé! 45kr

14 -17: Kom till SeniorCenter och spela Canasta eller Bridge!

Mötesplats Solhaga tel 770942

10-11,30: Senior Swing 20 :-

14,30-16: Hjälpmedelsteknik info

Bio och livesändningar som visas på Folkets Hus (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Ted – för kärlekens skull (sv. text), 11 år

18.00 The Party, 11 år

19.45 Call Me by Your Name, Barntillåten

20.45 Wind River, 15 år

FREDAG 26 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

8:30-10 Frukostbuffé! 45kr

14:30 Musikcafé med Susanne Lind

Mötesplats Solhaga tel 770942

10,30-11,30: Cirkelgym

12,45: Utlottning av fredagsbuketten

14-16: Bingo

De la Vision Song Contest

19 De la Gardiegymnasiets aula: Eleverna på Estetiska programmet inriktning Musik har skrivit text och musik och tio bidrag har valts ut att tävla. Som publik har du möjlighet att vara med och påverka resultatet genom sms-röstning. Entré 100:- Unga 60:- under 7 fritt.

Klubb Maritim Lidköpingsavd

19: Årsmöte. Målaregatan 8. Anm delt till 21142 eller 20597 senast 19 januari

Teater

19: Esplanadteatern: Häxorna – när drevet går. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer.

LÖRDAG 27 JANUARI

Körkonsert med Simon Ljungman

17 S:t Nicolai kyrka: Simon Ljungman leder körkonsert med 200 sångare från hela stiftet, instrumentalister och kyrkomusiker. Fri entré. Lidköpings församling och Skara Stifts Kyrkosångarförbund arrangerar.

Direktsänd opera

19 Folkets Hus: TOsca, opera direkt från Metropolitan. Svensk text. Intro kl 18.

SÖNDAG 28 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

11-15: SeniorCenter har helgöppet med anledning av Vinterkalas/5 års jubileum. Fika finns att köpa!

12-13:30 Lunchservering

13:30 Körsång med Pro-tonerna

Mötesplats Solhaga tel 770942

– 14,30-16,30: Söndagscafé

MÅNDAG 29 JANUARI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30: Temakväll i Tolsjö bygdegård. Mary Andersson, svenskamerikanskan med Ingrid Johnsson.

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik, drop in!

15-18: Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25 kr

Mötesplats Solhaga tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa

14,30-16: Våffelcafé

TISDAG 30 JANUARI

Om digital reklam

08: Fajansen, Rörstrand: Frukostmöte. Arr: Tillväxt Lidköping

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

9-12: SeniorNet Kostnadsfri rådgivning under 30 min när det gäller dator, surfplatta och mobil. Anmälan tel. 771288

14-16: Happy Hours! Fika till halva priset i vårt café!

14:30 SeniorSingers, sång- & musikgrupp, övning. Nya som gamla deltagare varmt välkomna!

Mötesplats Solhaga tel 770942

10-11,30: Senior Swing 20:-

10-11,30: Inomhusboule

ONSDAG 31 JANUARI

SeniorCenter Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Sittande yoga, drop in!

14:30 Theresia Hvorslev berättar om silver och guld. Med sitt bildspel visar Theresia sitt yrkesliv som silversmed och formgivare.

Mötesplats Solhaga tel 770942

14,30-16: Hjärngympa

Hästarna i staden

18,30: Willy Klaeson berättar om sin bok Hästarna i staden. Fri entré. Stadsbiblioteket

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

TORSDAG 1 FEBRUARI

Inspelad konsert

18 Folkets hus: In Search of Chopin. Samarbete med Lidköpings konsertförening.

LÖRDAG 3 FEBRUARI

Lunchjazz

12: West Jazz från Göteborg på Bullseye Saloon. Entré. Bordsest 65444.

Opera direktsänd

15 Folkets Hus: Rossinis oper Askungen i direktsändning från Operan i Stockholm.

SÖNDAG 4 FEBRUARI

Musical på vita duken

16 Folkets Hus: Musicalen Follies i en inspelning på National Theatre i London. Inspelad, svensk text.

LÖRDAG 10 FEBRUARI

Direktsänd opera

18 Folkets Hus: Donizettis Kärleksdrycken. Direkt från Metropolitan.

MÅNDAG 12 FEBRUARI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30: Temakväll i Tolsjö bygdegård. Bottenvägen med Per Olof Strandroth.

ONSDAG 14 FEBRUARI

Naturbilder

18,30: Naturbilder från tre kontinenter av fotograf Thomas Johansson. Bilder från Svalbard, Botswana, Peru, Amazonas och Bergslagen. Medarrangörer: Lidköpings fotoklubb och Studiefrämjandet.

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

LÖRDAG 17 FEBRUARI

Lunchmusik i foajén

12-13 Folkets Hus: klassiska flöjtisten Anna Boman Hald. Denna gång i sällskap av maken Björn Hald på sång. Beiron Hultman tar över stafettpinnen och avslutar februaris musikstund med dragspel.

MÅNDAG 19 FEBRUARI

Mötesplats Solhaga tel 770942

10,30-11,30: Sittgympa

14,30-16: Våffelcafé

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

TORSDAG 22 FEBRUARI

Hitler och konsten

18 Folkets Hus: Inspelad dokumentär om förhållandet mellan Hitlers nazism och konsten med hjälp av en rad kända konstnärer ges en inblick. Samarbete med Lidköpings konstförening.

Klubb Maritim

19: Månadsmöte Målaregatan 8. Erik Engman berättar om befraktning.

LÖRDAG 24 FEBRUARI

Opera på bio

18,30 Folkets Hus: La Bohème direktsänd från Metropolitan.

SÖNDAG 25 FEBRUARI

17 Lundsbrunns bygdegård: Lundsbrunns samhällsförenings årsmöte. 18,30 visar naturfilmaren Stefan Quinth filmavsnitt.

MÅNDAG 26 FEBRUARI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Temakväll i Tolsjö bygdegård. Ikoner med Robin Johansson.

ONSDAG 28 FEBRUARI

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

LÖRDAG 3 MARS

Jazzkonsert

19: Swing Brothers från Göteborg i Mellby bygdegård. Även uppträdande av Lidköpings Lindy Hoppers. Entré (kontanter). Föranm 68917 senast 57 feb. Samarbete med Studiefrämjandet.

Danskväll

20: 5,5 timmars dans till Donnez, Expanders, Sannex och Skåningarna. Folkets Park

SÖNDAG 4 MARS

Balett på bio

16 Folkets Hus: Flames of Paris sänds direkt från Bolsjojteatern.

ONSDAG 7 MARS

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

MÅNDAG 12 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.30 Temakväll i Tolsjö bygdegård. Mina minnen av Albert i Bäcken med Britt-Marie Djup.

SÖNDAG 10 MARS

Opera på bio

19 Folkets Hus: Semiramis av Rossini direktsänd från Metropolitan.

ONSDAG 14 MARS

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

FREDAG 16 MARS

LÖRDAG 17 MARS

Lunchmusik i foajén

12-13 Folkets Hus: Trion Maria och Roland Tiger med Gunnar Törngren framföra Cohen på svenska. Därefter möter publiken för första gången Billströmska musikfolkhögskolans klassiska ensemble som spelar alltifrån kammarmusik till film-, spel- och populärmusik.

Opera på bio

15 Folkets Hus. Aida i direktsändning från Operan i Stockholm.

ONSDAG 21 MARS

Poesiprogram

18,30: Tonsättaren Gösta Nystroems liv och musikaliska verksamhet presenteras i ett poetiskt program av och med mångsidiga skådespelaren Jessica Zandén, tillsammans med göteborgspianisten Pia Yngwe. Stadsbiblioteket.

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

TORSDAG 22 MARS

Klubb Maritim

19: Månadsmöte i lokalen Målaregatan 8. Bengt-Göran Nilsson berättar och visar bilder om norsk varvsindustri.

FREDAG 23 MARS

Kulturlunch

12: Göran Elisson från Västergötlands museum berättar om skulptrisen Agnes de Frumiere. Det går bra att köpa lunch, till exempel på Bookhouse Café

MÅNDAG 26 MARS

Sunnersbergs hembygdsförening

18.30 Årsmöte i Tolsjö bygdegård. I solnedgångens land, film av Bengt Knutsson.

ONSDAG 28 MARS

Temakväll om migration

18,30: Forskaren Fredrik Sunnemark. Migrationen är en av vår tids – och framtids – stora utmaningar för nationell och internationell sammanhållning och samarbete. Stadsbiblioteket. Medarrangörer: FN-föreningen och Studiefrämjandet. Entré 50 kr.

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

LÖRDAG 31 MARS

Opera på bio

19 Folkets Hus: Mozarts Cosi fan tutte i direktsändning från Metropolitan.

MÅNDAG 2 APRIL

Jazzkonsert

18: New Orleans Jazz Cats och kornettisten Gwyn Lewis i Hangelösa kyrka. Entré (kontanter). Inget förköp. Samarbete med Källby församling.

ONSDAG 4 APRIL

Varvetmilen

18: Millopp i Lidköping som förberedelse för Göteborgsvarvet

Författarkväll

18,30: Anna Laestadius Larsson har bland annat skrivit den uppskattade romanserien Barnbruden, Pottungen, Räfvhonan och hon har också lång erfarenhet som journalist.. Entré 50 kr.

Kultisklubben Svingen

19-21 Kultis- och gillesdans. Alla välkomna, medtag pausfika. Tolsjö bygdegård.

LÖRDAG 7 APRIL

Power Vårmarknad

Sparbanken Lidköping Arena

Författarbesök

13 Stadsbiblioteket: Midhat Ajanović “Ajan”. Ajan kommer att presentera sina böcker som är tillgängliga på svenska samt att berätta om sina ständiga resor från språk till språk. Entré 50 kr. säljs i receptionen från 28 mars.

ONSDAG 11 APRIL

Tema trädgård

18,30: Ellen Forsström, initiativtagare till Mötesplats Trädgård, berättar om projektet och hur man bygger upp en trädgård att må bra i. Ellen Forsström är författare till den vackra trädgårdsboken Låt det spira.

LÖRDAG 14 APRIL

Opera på bio

18,30 Folkets Hus: Lousa Miller i direktsändning från Metropolitan med bl a Plácido Domingo i en av rollerna.

ONSDAG 18 APRIL

Paddling vid polcirkeln

18,30: Om kajakturer i Nordnorge och Grönland. Jonas Alexanderson berättar och visar bilder. Stadsbiblioteket. Medarrangör: Friluftsfrämjandet. Fri entré.

FREDAG 20 APRIL

Kulturlunch på biblioteket

12: Lisen Schill berättar om Selma Lagerlöfs barn-, och ungdomsår. Det går bra att köpa lunch, till exempel på Bookhouse Café. Fri entré

LÖRDAG 21 APRIL

Lunchmusik i foajén

12-13 Folkets Hus: Kerstin och Niklas Zettervall på sång och gitarr i första akten. Andra och sista akten hör vi unga musikanterna Felicia Andersson på cello, Linda Röhr på oboe och Linda Nilsson på tvärflöjt..

ONSDAG 25 APRIL

Lidköpingsfilmer på biblioteket

18,30: Calle Borg visar bl a ”Hälsningar från Lidköping 1960” och ”Sista tiden på Rörstrand”.

TORSDAG 26 APRIL

Klubb Maritim

19: Månadsmöte i lokalen Målaregatan 8. Ingvar Nilsson visar film om valfångst.

LÖRDAG 28 APRIL

Loppis

10-14 Sparbanken Lidköping Arena.

Opera på bio

19: Askungen i direktsändning från Metropolitan.

LÖRDAG 5 MAJ

Vårrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

SÖNDAG 6 MAJ

Vårrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

ONSDAG 23 MAJ

Solel – bli din egen el-leverantör

18,30 Stadsbiblioteket: Lyssna på Lars Andrén, energiexpert och författare med mångårig erfarenhet av solenergi, när han berättar hur du kan gå tillväga för att bli din egen el-leverantör med hjälp av solen. Arrangör: Energi- och klimatrådgivaren i Lidköpings Kommun. Fri entré

TORSDAG 31 MAJ

Klubb Maritim

19: Studiebesök i Micore Plast AB:s nya anläggning Östra Hamnen.

SÖNDAG 10 JUNI

Balett på bio

17 Folkets Hus: Coppélia i direktsändning från Bolsjoj.

FREDAG 10 AUGUSTI

Visfestival

Läckö slott

Diggilo-konsert

19: Villabadet

LÖRDAG 11 AUGUSTI

Visfestival

Läckö slott

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

(www.lidkopingsnytt.nu. Lidköping)