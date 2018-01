Lunchmusik i foajén

Publicerad lördag, 20 januari 2018, 19:13 av Mikael Ingebäck

Mycket folk i Folkan när Eva och Roy sparkade igång sin vårkavalkad av lokala musikaliska talanger.

Det var i dag alltså för sjätte gången säsongspremiär för lunchmusik i foajén på folkets hus i detta arrangemang som är att samarbete mellan Folkan, ABF, Eva och Roy. Fyra gånger under våren kommer publiken bjudas på ljuva toner i stillsamt forum. Iden är också att ge mindre kända musiker en plattform i en stad som inte lyckats uppbringa en anständig musikscen inomhus på två decennier.

Packat i foajen när Coldplayfantasterna Nelly Nyberg på sång och Isak Drougge på gitarr bjöd på melankoliska tongångar i smakfulla arrangemang. Avskalat, enkelt och vackert.

Dylan-tolkaren Per-Henrik Grim med sonen Tobias bjöd på godbitar ur Bobs 60-tals katalog. Bland annat den motvillige Nobelpristagarens hyllning till Joan Baez, Just Like A Woman och As I Went Out One Morning.

-Populariteten bara ökar, nu blir det en avknoppning till Skövde som skall köra Lunchmusik andra Lördagen varje månad, berättar arrangören Roy Sällström från den improviserade scenen och publiken applåderar. Bakom mixerbordet står Eva Ekhagen och rattar ljudet.

-Det stämmer. Vi börjar den tionde februari och kommer befinna oss i Rådhuscaféet. I Skövde är det Visans vänner i Skaraborg och NVB som hjälper oss, förklarar Gunnar Thörngren, arrangör av Lunchmusik i Skövde.