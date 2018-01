Planerade elavbrott 17 och 18 Januari

Publicerad tisdag, 16 januari 2018, 13:50 av Redaktionen

Elavbrott under onsdag och torsdag.

Under onsdagen kommer Lidköping Elnät utföra röjningsarbete och under torsdagen föreligger ett byte av transformator. I båda fallen får anläggningarna under avbrottstiden betraktas som spänningsförande.

Onsdag 17 januari klockan 09:00-11:00 berörs följande stationer:

Gärdeviksäng

Gråmosse

Jäleviken

Nolåsen

Torsdag 18 januari klockan 09:00-11:00 berörs stationen:

Blänkås