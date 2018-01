Hört på stan: Blå måndag

Publicerad fredag, 12 januari 2018, 11:55 av Björn Smitterberg

Det ljusnar alltmer. Men så mörkt som det är för handeln på måndag – det blir det tydligen inte.

Måndagar mitt i januarimånaderna är årets sämsta dag för handeln – påstås det. Den kallas för Blue Monday.

Resebyråbranschen hävdar å sin sida att det är den dag på året då flest resor bokas.

Att vara farfar är lätt, man kan också leende höra historier från barn och barnbarn.

En ny historia fick farfar/redaktören på julaftonen. Den följer här:

Sonen som jobbat hårt såg fram emot ledigheten och julen. Till saken hör att familjens tradition är lugna sköna juldagar.

På söndagen gick allt sin gilla gång. Den nyss ett år fyllda dottern somnade lugnt vid 19-tiden. Hennes fader tänkte gå i säng tidigt.

Plötsligt vaknar dottern igen och håller låda med sin pappa till efter midnatt.

Tungt somnade pappan in men väcktes vid sjutiden på morgonen av dotterns prat/oförståbara babbel.

Snurrig steg sonen upp denna julaftons morgon och trodde det var juldag!

Han satte på sin TV för att se julottan.

Men i TV gick en dokumentär om Torbjörn Fälldin i repris.

– Är Fälldin med i julottan?

Nu gick det upp för sonen – fel dag. Snabbt vreds almanackan i sonens huvud rätt.

Så kan det bli när man kopplar ned från ett intensivt arbete.

Annars har redaktören svårt att förstå varför man stressar. I butikerna har det varit mycket att göra, men ändå sågs ingen större hets. Stressar vi verkligen fram till jul? Är det sant eller är det bara som vi säger? På jobbet finns flera småbarnsföräldrar – dessa har varit lika lugna som annars.

Grålle fyller hundra år.

Redaktören fick syn på en artikel om en maskin som förändrat världen. Det är i år 100 år sedan en engelsman vid namn Fergusson uppfann den perfekta jordbruksmaskinen.

Dock har det där med ”perfekta” förändrats sedan dess. Traktorer har blivit mer än dragare.

Mobilfria zoner?

– Är du upptagen eller kan vi prata?

Den frågan är faktiskt motiverad. Och den som svarar bör vara sanningsenlig.

Häromdagen uppstod följande situation: Jonas Sundström, kommunalrådet, ringde (han hade lovat återkomma för han var upptagen när redaktören sökte honom). Redaktören hade telefonen i fickan – men var på toaletten!

Raskt avslutades toalettbesöket och när dörren stängdes så svarade redaktören.

Jonas Sundström förstod att något var lite lurt (!) så han frågade just om jag kunde tala. Redaktören svarade att besöket på toaletten medförde att svaret i telefon dröjde.

– Ja, jag tycker man ska säga att man är upptagen, sa Jonas Sundström. Det finns situationer då man inte ska tala telefon.

Det finns ju flera sådana tillfällen, kafferaster, restauranger etc.

– Jag tycker folk inte ska prata i telefon i kassaköerna när de håller på att betala eller plockar med varorna.

Det är sant. Det blir en tidstjuv för andra och dessutom är samtalet ointressant att lyssna på för andra.

På torsdagen blev redaktören uppringd av telesäljare. Igen. Redaktören upprepar med ett barns envishet: Redaktören köper inget per telefon, upprättar inga avtal per telefon. Undantag är när redaktören själv ringer upp – men när det ringer och en artig röst säger ”jag heter och ringer från…” då slår hjärnan över till black out.

Slutligen: Regeringen föreslår en ny djurskyddslag. Den borde ställa högre krav på kattägare än den gör i dag. Det är orimligt att ha ett husdjur som släpps vind för våg och som terroriserar grannar. Katter kan vara trevliga – men kattpink kan förstöra bostäder. Om det är andras än kattägarens bostäder är det särskilt allvarligt.

God helg.